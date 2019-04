Stelmet wygrywa bitwę z Anwilem – Starks na zwycięstwo

Walka jak w playoff, szalone tempo i emocje. Minimalnie lepszy, i spokojniejszy w końcówce, okazał się Stelmet, który wygrał w Zielonej Górze z Anwilem Włocławek 93:91.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Mecz zaczął się korzystniej dla Stelmetu (9:4), ponieważ od początku „gorący” był Przemysław Zamojski, który już w pierwszych minutach meczu trafił 3 razy z dystansu.

Anwil zdołał się szybko podnieść, dzięki skutecznym wejściom na kosz, gdy gospodarze mieli problem z odczytaniem zagrań dwójkowych na obwodzie. Jak w masło wchodzili pod obręcz Jarosław Zyskowski oraz (co dość zaskakujące) Kamil Łączyński.

Michał Sokołowski wygrywał kolejne pojedynki z – kiepsko broniącym – Ivanem Almeidą, więc sytuacja się wyrównywała. Po 1. kwarcie było 27:25 dla gości z Włocławka.

Anwil odskoczył wyraźnie, gdy zaczął bronić wysoko, ustawiając w pierwszej linii strefy Aarona Broussarda, Chase’a Simona i Almeidę. Trójki trafiali Szymon Szewczyk (m.in. z 9 metrów) i Michał Ignerski, doskonałą zmianę dał Broussard (5/5 z gry do przerwy) i goście mieli już nawet 13 oczek (41:28) przewagi.









Stelmet potrafił jednak przejąć inicjatywę, gdy Igor Milicic musiał dokonać zmian w ustawieniu. Zielonogórzanie potrafili też wykorzystać dziury (w rogach boiska) w strefie gości, trafiając trójki z czystych pozycji. Udały się twarde wejścia pod kosz Zamojskiego i Sakicia, do przerwy było 52:49 dla gospodarzy.

Po nieudanej I połowie w końcu do pracy po obu stronach boiska zabrał się Almeida i Anwil zaczął wyglądać wyraźnie lepiej. Jedynie „zaczął”, bo mecz przerwało olbrzymie zamieszanie – w walce o piłkę na parkiecie najpierw Darko Planinić nadmiernie machał nogami w Michała Ignerskiego, a potem Polak oddał celowym kopnięciem i zasłużenie został usunięty z boiska.

W ogólnym chaosie i szarpaninie lepiej odnajdował się Stelmet, który znów odzyskał prowadzenie. Zielonogórzanie lepiej bronili na obwodzie i ładnie znajdowali pozycje do rzutów z dystansu (rozkręcił się Markel Starks), a trener Milicić na dziwnie długo zamroził, świetnie dysponowanego, Broussarda. Po 30 minutach było 79:74 dla gospodarzy.

W ostatniej części długo wydawało się, że Stelmet słabnie fizycznie, a Anwil w ataku ciągnęli Zyskowski, Broussard i Simon. Gospodarze ratowali się jednak trójkami Łukasza Koszarka i bezcennymi trafieniami Starksa. Na minutę przed końcem był remis 91:91.

Najważniejszy rzut meczu z półdystansu trafił świetny (18 pkt. 10 asyst) Starks. Anwil miał jeszcze w ostatnim posiadaniu szansę na wyrównanie lub nawet zwycięstwo, ale Ivan Almeida podjął dziwaczną decyzję o podaniu, zamiast samemu kończyć akcję. Mecz zatem dla Stelmetu – w nagrodę za dobra obronę i lepsze decyzje w końcówce.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>