Stelmet wygrywa inaugurację – MKS dzielnie się postawił

Zaczęło się od niespodziewanego 0:10, a goście z Dąbrowy prowadzili jeszcze do przerwy. Stemet wygrał jednak pierwszy mecz sezonu 87:81, a najlepszym jego zawodnikiem był Boris Savović.

Gospodarze na początku spotkania stracili 10 łatwych punktów z rzędu, po czym sprawy w swoje ręce wziął – debiutujący w Stelmecie – Michał Sokołowski, który zdobył 11 punktów już w pierwszej kwarcie.

MKS stopniowo tracił impet, ale jeszcze po 30 minutach gry faworyci z Zielonej Góry przegrywali 9 punktami. Na pierwsze prowadzenie Stelmet wyszedł dopiero na 4:30 minuty przed końcem spotkania. Wystarczyło – dzięki dobrej grze gospodarzy w ostatnich 10 minutach i słabej skuteczności dąbrowian, miejscowi minimalnie, ale zasłużenie wygrali ten mecz.

Stelmet 4 kwartę wygrał aż 22:7, aż 14 punktów zdobywając z linii rzutów wolnych. Szybko przekroczony limit fauli przez zawodników MKS, pozwalał na kolejne łatwe punkty zawodnikom trenera Igora Jovovicia.

Najlepszym zawodnikiem meczu był Boris Savović, który zdobył 20 punktów (80% z gry) i zanotował 9 zbiórek. W MKS nie było obrońcy i pomysłu na zatrzymanie serbskiego skrzydłowego.

Udany debiut zaliczył Sokołowski, zdobywca 21 punktów. Markel Starks zapisał na swoim koncie 19 punktów i 5 asyst.

Po stronie gości największym zaskoczeniem był bardzo dobry występ Szymona Łukasiaka. Polski środkowy nic nie robił sobie z obrony Stelmetu i zdobywał punkty z pomalowanego na różne sposoby. Ostatecznie zanotował 19 punktów i 5 zbiórek.

Autorem pierwszego double double w sezonie został amerykański rozgrywający Trey Davis z 14 punktami i 10 asystami. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze Cleveland Melvin, zdobywca 19 punktów, w tym aż 13 w I kwarcie. Wrażenie zrobiło też 8 przechwytów (7 w I połowie) Bena Richardsona.

Marcin Tobis, Puls Basketu

