Stelmet wygrywa w Lesznie – obiecujący Amerykanie

Drużyna z Zielonej Góry na otwarcie przedsezonowych sparingów bardzo pewnie pokonała pierwszoligową Polonię Leszno 103:70. Liderami zespołu byli nowi Amerykanie.

Najskuteczniejszym zawodnikiem gości był środkowy Frank Hassell, który do 24 zdobytych punktów dołożył 12 zbiórek. Inny nowy nabytek zespołu trenera Igora Jovovicia – Markel Starks – rzucił 23 punkty (5/7 za trzy). Najskuteczniejszym Polakiem był Przemysław Zamojski z 14 punktami.

Cały mecz można obejrzeć poniżej.

W drużynie nie zagrał Edo Murić – klub informuje, że Słoweniec wciąż nie jest w 100% gotowy do gry, ze względu na uraz. Zawodnik daje do zrozumienia, że jest inaczej.

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Stelmet Enea BC Zielona Góra 70:103 (20:30, 20:25, 21:24, 9:24)

Jamalex Polonia 1912: Chanas 15, Sanny 13, Ochońko 12, Oscar-Sanny 12, Trubacz 7, Milczyński 5, Nawrocki 3, Kaczmarzyk 3, Stawiak 0, Samolak 0, Mroczek-Truskowski 0

Stelmet Enea BC: Hassell 24, Starks 23, Savović 17, Zamojski 14, Mokros 9, Sokołowski 6, Matczak 4, Koszarek 4, Traczyk 2, Mąkowski 0, Hrycaniuk 0

