Stelmet z Dąbrową – jak postraszyć faworyta?

Szybko grający MKS Dąbrowa, który jednocześnie będzie zdyscyplinowany w obronie, może okazać się trudnym rywalem dla Stelmetu Enei BC. Co szczególnie może sprawić kłopoty faworytom z Zielonej Góry?

Obecny sezon

W tym sezonie dwa razy górą był Stelmet (87:81 i 102:78), ale oba mecze miały miejsce w pierwszej fazie sezonu. Spotkanie z ostatniej kolejki rozegrane zostało nawet jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem rozgrywek.

Mocno odmienione składy, przede wszystkim po stronie MKS-u, każą sądzić, że teraz zobaczymy inne pojedynki, a z poprzednich raczej nie należy wyciągać daleko idących wniosków.

Jak MKS może postraszyć Stelmet ?

1. Podkręcić tempo

Przewaga wzrostu i fizyczności jest zdecydowanie po stronie Stelmetu. MKS będzie miał w defensywie spore kłopoty, jednak w ataku może to działać na jego korzyść. Zespół z Dąbrowy powinien próbować wprowadzić do tej serii elementu kontrolowanego chaosu, w którym czują się znakomicie.

MKS może korzystać na ciężkich i wolnych podkoszowych Stelmetu Enei BC. Warto będzie sprawdzić, czy zielonogórzanie będą dobrze wracać do obrony i próbować zdobywać punkty po kontratakach, czy nawet półkontratakach.

2. Podwajać Planinicia

Planinić może być największym atutem Stelmetu w tej serii. Chorwat naprzeciwko siebie będzie miał rywali znacznie niższych i słabszych fizycznie. Spryt i rozmiary Planinicia mogą sprawić, że będzie kończył spotkania z 15 punktami i więcej.

Jeden na jeden zatrzymać się go nie da, ale warto będzie sprawdzić, jak sobie radzi z podwojeniami. Chorwat jest graczem bardzo domagającym się piłki, ale kiedy już ją dostanie, niezbyt chętnie się nią dzieli. Pułapki zastawiane na niego mogą przynieść spore korzyści w postaci strat i na końcu wyłączenia go z gry.









3. Szukać Sakicia w obronie

Na pozycji numer 4 MKS jest bezsprzecznie najlepiej obsadzony. Mogą tam grać Cleveland Melvin, Deng Deng i Mathieu Wojciechowski. To atletyczni gracze, bardzo dobrze grający 1 na 1.

W Stelmecie Enei BC większość minut na silnym skrzydle gra Żelijko Sakić, który jeden na jeden przodem do kosza nie da rady ustać któremukolwiek z wyżej wymienionych. MKS powinien szukać w obronie właśnie jego i atakować wtedy obręcz, a może to przynieść wiele korzyści.

4. Atakować tablicę

Problemy Stelmetu ze zbiórkami są w tym sezonie powszechnie znane. MKS nie ma rosłych graczy, jednak atletyzm zawodników z Dąbrowy może sprawiać spore kłopoty zastawiającym graczom z Zielonej Góry.

Punkty drugiej szansy i męczenie na desce rywali może okazać się kluczowe do tego, by powalczyć ze zdecydowanie bardziej utalentowanym zespołem z Zielonej Góry.

Typ PK: Stelmet 3:0

Grzegorz Szybieniecki

