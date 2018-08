Stelmet zacznie na Białorusi – jest terminarz VTB

Od wyjazdowego meczu z drużyną Tsmoki Miński rozpocznie rywalizację w lidze VTB klub z Zielonej Góry. Runda zasadnicza potrwa od 7 października aż do 28 kwietnia.

Władze rosyjskiej ligi VTB opublikowały oficjalny terminarz rozgrywek rundy zasadniczej sezonu 2018/19. Uczestniczący w nich Stelmet rozegra przynajmniej 26 spotkań, w trakcie 7 miesięcy – od października do końca kwietnia.

Po inauguracji na Białorusi (7 października) i kolejnym wyjazdowym meczu w Kazaniu, ekipa z Zielonej Góry 29 października zadebiutuje przed własną publicznością. Pierwszym rywalem goszczącym w hali CRS będzie kazachska Astana.

Wydarzeniem dla polskich kibiców powinna być m.in. wizyta Lokomotiwu Kuban Krasnodar (22 grudnia) z Mateuszem Ponitką w składzie. Wielki faworyt rozgrywek, euroligowa potęga, CSKA Moskwa ma zagrać w Zielonej Górze 11 marca.

Jak widać z poniższego terminarza, sporo spotkań zaplanowano na weekendy i poniedziałki, ligowy terminarz Stelmetu w PLK będzie zapewne wyglądał dość oryginalnie.

W tym momencie nie wiadomo jeszcze, czy spotkania ligi VTB będę pokazywane w jakiejś stacji telewizyjnej.

Pełny terminarz ligi VTB:

7 października (niedziela) Tsmoki-Mińsk – Stelmet Enea BC

20 października (sobota) UNICS Kazań – Stelmet Enea BC

29 października (poniedziałek) Stelmet Enea BC – Astana

3 listopada (sobota) Stelmet Enea BC – Nihzny Nowogród

13 listopada (wtorek) Kalev Tallin – Stelmet Enea BC

18 listopada (niedziela) Enisey Krasnojarsk – Stelmet Enea BC

24 listopada (sobota) Zenit Sankt Petersburg – Stelmet Enea BC

9 grudnia (niedziela) Stelmet Enea BC – KHIMKI Moskwa

22 grudnia (sobota) Stelmet Enea BC – Lokomotiv Kubań

6 stycznia (niedziela) Lokomotiv Kubań – Stelmet Enea BC

13 stycznia (niedziela) VEF Riga – Stelmet Enea BC

18 stycznia (piątek) Stelmet Enea BC – PARMA Perm

26 stycznia (sobota) Stelmet Enea BC – Enisey Krasnojarsk

30 stycznia (wtorek) CSKA Moskwa – Stelmet Enea BC

3 lutego (niedziela) Stelmet Enea BC – Kalev Tallin

10 lutego (niedziela) Stelmet Enea BC – Avtodor Saratov

14 lutego (czwartek) Astana – Stelmet Enea BC

3 marca (niedziela) Stelmet Enea BC – VEF Riga

11 marca (poniedziałek) Stelmet Enea BC – CSKA Moskwa

16 marca (sobota) Stelmet Enea BC – Zenit Sankt Petersburg

24 marca (niedziela) Nihzny Nowogród – Stelmet Enea BC

31 marca (niedziela) Avtodor Saratov – Stelmet Enea BC

5 kwietnia (piątek) PARMA Perm – Stelmet Enea BC

8 kwietnia (poniedziałek) KHIMKI Moskwa – Stelmet Enea BC

21 kwietnia (niedziela) Stelmet Enea BC – Tsmoki-Mińsk

28 kwietnia (niedziela) Stelmet Enea BC – UNICS Kazań

