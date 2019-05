Stelmet ze zwycięstwem – Planinić za duży dla MKS-u

Styl średni, ale zwycięstwo zaliczone. Stelmet Enea BC zasłużenie pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 88:80 i prowadzi 1:0 w ćwierćfinale PLK. W decydujących momentach nie było silnych na Darko Planinicia.

MKS zaczął od niesamowitych trójek Clevelanda Melvina i Adrisa de Leona. Po drugiej stronie aktywnie zaczął Michał Sokołowski, a dość niespodziewanie dwie trójki trafił Quinton Hosley, który rozpoczął ten mecz w pierwszej piątce.

Goście próbowali niwelować przewagę wzrostu i fizyczności podkoszowych Stelmetu podwojeniami, jednak nie przynosiły one pożądanego efektu, a faule czy punkty zielonogórzan. W ataku MKS wykorzystywał swój atletyzm w ścięciach pod kosz i nie pozwalał gospodarzom odskoczyć. Po pierwszej kwarcie 26:21.

Nie do zatrzymania był Darko Planinić, który już do przerwy miał 12 punktów i 5 zbiórek. Cała drużyna z Zielonej Góry grała na fantastycznej skuteczności w pierwszych 20 minutach – 14/19 za 2, 6/12 za 3 i 6/6 z linii rzutów wolnych.

Po przerwie 8 punktów z rzędu zdobył Adris De Leon, który poderwał swój zespół do odrabiania strat. MKS w obronie spróbował strefy i to w pierwszych akcjach rzeczywiście zaskoczyło gospodarzy. Dąbrowianie w zaledwie kilka chwil zniwelowali przewagę Stelmetu do zaledwie 8 punktów.









Świetne zawody rozgrywał lider MKSu, Cleveland Melvin. Amerykanin sprawdzał wytrzymałość kostek Żelijko Sakicia kiedy tylko miał do tego okazję i przeważnie te pojedynki wygrywał. Cały mecz Melvin skończył z dorobkiem 21 punktów.

Zespół Jacka Winnickiego wygrał trzecią kwartę aż 29:14 i przed ostatnią częścią gry przegrywał już tylko 3 punktami, aby chwilę później mieć już remis 61:61. Charakter tego zespołu jest w tym sezonie po prostu niesamowity!

W decydujących momentach Stelmet mądrze wykorzystywał jednak fakt, że MKS nie posiadał żadnego gracza choćby zbliżonego gabarytami do Planinicia. Kilka kolejnych trafień Chorwata spod samej obręczy oraz 2 trudne trójki Przemysława Zamojskiego dały gospodarzom przewagę, której nie oddali już do końca meczu.

Raz jeszcze w tym sezonie MKS zaimponował ambicją i jakością gry przy okrojonym składzie, ale Stelmet zasłużenie wygrał, dzięki większemu doświadczeniu i przewadze fizycznej. Mecz numer 2 tej serii w niedzielę, także w Zielonej Górze.

