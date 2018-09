Stelmet zwolnił Edo Muricia – podaje 2 powody

Od wielu tygodni lub z Zielonej Góry szukał sposobu na zakończenie (kosztownej) współpracy ze słoweńskim skrzydłowym. W poniedziałek Stelmet poinformował o rozwiązaniu umowy.

Przedstawiciele klubu z Zielonej Góry już od jakiegoś czasu dawali do zrozumienia, że jest problem ze stanem zdrowia Edo Muricia. Jednocześnie, z takimi opiniami nie zgadzał się sam zawodnik, sugerujący, że jest zdrowy i gotowy do gry. Stelmet informując o zwolnieniu, jako jedną z przyczyn podał odmowę poddania się zabiegowi sugerowanemu przez klub. Dodał też enigmatyczny akapit o nieprzestrzeganiu „zapisów kontraktowych dotyczących wykorzystania wizerunku”. Zawodnik miał bez wiedzy i zgody klubu miał zostać ambasadorem marki.

Pełna treść komunikatu klubu z Zielonej Góry:

„Edo Murić nie jest już zawodnikiem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Klub podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktu.

Grono Sportowa Spółka Akcyjna informuje, że w związku z naruszeniem umowy podjęta została decyzja o zerwaniu współpracy z Edo Murićem.

– Zawodnik nie chciał poddać się zaleceniom sztabu medycznego klubu, które zostały poparte także niezależnymi badaniami przeprowadzonymi we Francji. Odmówił także gry na własną odpowiedzalność. Klub został zmuszony do rozwiązania kontraktu – mówi Janusz Jasiński, przewodniczący rady nadzorczej Grono SSA.

Dopuszczenie Edo Murića do gry, bez przeprowadzenia zalecanego przez lekarzy zabiegu, wiązałoby się z ryzykiem pogłębienia się istniejącej kontuzji i narażeniem klubu na duże straty finansowe.

Słoweński skrzydłowy nie przestrzegał także zapisów kontraktowych dotyczących wykorzystania wizerunku. Bez wiedzy i zgody klubu został ambasadorem marki.

Edo Murić podpisał umowę ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra 30 grudnia 2017 roku. Wystąpił w 23 meczach rozgrywek Energa Basket Ligi. Zdobywał średnio 4.7 punktu i notował 1.9 zbiórki.

Dziękujemy mu za grę dla naszego zespołu i życzymy powodzenia w dalszej karierze.”

