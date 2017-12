Steph Curry chyba gotowy do gry – 94/100 za trzy

Do składu Warriors ma wrócić już w sobotę, do formy strzeleckiej już najwyraźniej wrócił – kilka dni temu gwiazdor NBA trafił po treningu 94 ze 100 trójek. I to wcale nie jest jego rekord.

Stephen Curry kontuzji stawu skokowego doznał 4 grudnia w Nowym Orleanie, opuścił 11 spotkań, bez niego Warriors mają bilans 9-2. W mijającym tygodniu przeszedł trzy testy oceny sprawności, dostał zielone światło na powrót – może zagrać już w sobotę przeciwko Grizzlies.

Curry odbył też już kilka treningów i we wtorek, po jednym z nich, wziął się za swoje rutynowe 100 trójek. I, jak relacjonował pracujący z nim trener rozwoju graczy Warriors Bruce Fraser, było dobrze – do kosza wpadły aż 94 rzuty.

– Powiedziałbym, że ten odpoczynek nie był dla niego zły. Czy będzie trochę zardzewiały po powrocie? Prawdopodobnie. Czy będzie poruszał się tak, jak dotychczas. Pewnie nie od razu. Ale trafił ostatnio 94 ze 100 trójek – mówił Fraser.

– Dla niego to naprawdę dobry wynik, choć nie powiem, że najlepszy. Jego rekord kariery to 96. Ale 94 trafione rzuty pokazują, że jest w dobrym rytmie, że rzuca dobrze – dodał trener Warriors.

96 na 100 za trzy? Nawet, jeśli to tylko trening bez obrony – coś niezwykłego.

W karierze w NBA Curry trafił dotychczas 43,5 proc. trójek.

