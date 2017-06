Steph Curry – już może przeliczać nowe 205 milionów

Chwilowo Warriors korzystali z jednej z największych promocji w historii NBA, ale już wkrótce zrewanżują się swojej gwieździe za niskie zarobki. Wybitny strzelec podpisze maksymalny kontrakt na 5 lat.

W takich butach gra Stephen Curry – zobacz >>

Różne rzeczy się w 2012 roku mówiło, gdy bardzo podatny wówczas na kontuzje, Steph Curry podpisywał z Warriors kontrakt na 4 lata, opiewający na 44 miliony dolarów. Z czasem okazało się, że 11 milionów USD rocznie to była genialna inwestycja klubu, którą zawodnik podwójnymi tytułami mistrzowskimi i nagrodami MVP spłacił z wielką nawiązką.

– Nie ma cienia wątpliwości. Zrobimy absolutnie wszystko, by zatrzymać Stepha i uczynić go szczęśliwym. Wiem, że on chce tutaj zostać i my chcemy, aby został – powiedział Lee Lacob, współwłaściciel klubu z Oakland.

Sam zawodnik też nie ukrywa, że nie chciałby ruszać się nigdzie indziej, tym bardziej, że perspektywy Golden State na najbliższe lata wyglądają rewelacyjnie. Oznaczać to może tylko jedno – maksymalną umowę dla zawodnika z takim stażem, czyli w przypadku Curry’ego będzie to 5-letni kontrakt wart 205 milionów dolarów.

Warriors będą musieli głęboko sięgnąć do portfela, by utrzymać skład z całą czwórką Curry, Durant, Thompson, Green, ale po pierwsze będą faworytami do kolejnych mistrzostw w najbliższych latach, a po drugie już zarobili płacąc Stephowi nieprzyzwoicie niskie pieniądze przez ostatnich kilka sezonów.

Zobacz w jakich butach wymiata Stephen Curry >>

RW