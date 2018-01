Stephen Curry czary mary – 45 punktów w 30 minut!

Rozgrywający Warriors znów pokazał trochę koszykarskiej magii – przeciwko Clippers z łatwością rzucił 45 punktów, trafił 8 trójek, w ogóle nie wyszedł już na parkiet w czwartej kwarcie. Warriors wygrali w LA 121:105.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Po kontuzji nie ma śladu, Stephen Curry po urazie kostki miał już mecz z 10 celnymi trójkami, a teraz znów zagrał tak, jak dwa sezony temu, gdy zdominował ligę. Sobotnie spotkanie z Clippers było jednym z tych meczów, kiedy przecierasz oczy ze zdumienia patrząc na łatwość i brawurę gwiazdy Warriors.

30 minut, 45 punktów. 11/21 z gry, w tym 8/16 za trzy, do tego 15/16 z wolnych. 6 zbiórek, 3 asysty, 3 przechwyty.

Enjoy!