Stephen Curry wciąż bardziej popularny niż LeBron James

Generalnie, pod względem sprzedaży koszulek i klubowych gadżetów, Golden State Warriors ciągle wyprzedzają Cleveland Cavaliers.

W zeszłorocznym finale LeBron James i spółka odebrali prymat w lidze koszykarzom z Oakland, ale na półmetku obecnego sezonu to Golden State Warriors są na czele NBA pod względem wyników (37-9) i jeśli chodzi o popularność mierzoną sprzedażą klubowych gadżetów.

We wtorek NBA ogłosiła wyniki sprzedaży na podstawie danych z NBAStore.com z ostatniego kwartału 2016 roku. W klasyfikacji indywidualnej ranking gwiazd prezentuje się następująco:

1. Stephen Curry

2. LeBron James

3. Kevin Durant

4. Kyrie Irving

5. Russell Westbrook

6. Dwyane Wade

7. Kristaps Porzingis

8. Kawhi Leonard

9. Jimmy Butler

10. Derrick Rose

11. Klay Thompson

12. James Harden

13. Damian Lillard

14. G. Antetokounmpo

15. Carmelo Anthony

Z ciekawostek – koszulka Stephena Curry’ego najlepiej sprzedaje się w aż 43 stanach USA. Żaden inny zawodnik nie „wygrywa” w więcej niż jednym stanie, pozostali liderzy to LeBron (Ohio), Russell Westbrook (Oklahoma), Damian Lillard (Oregon), Jimmy Butler (Illinois), Kristaps Porzingis (New York), Karl-Anthony Towns (Minnesota) i Giannis Antetokounmpo (Wisconsin).

W klasyfikacji drużynowej widać, że owszem, czołowe drużyny NBA są najbardziej popularne, ale stara gwardia też trzyma się mocno – Los Angeles Lakers, Chicago Bulls i New York Knicks znów nie mają udanych sezonów, a jednak pod względem sprzedażowym wciąż są blisko szczytu.

1. Warriors

2. Cavaliers

3. Lakers

4. Bulls

5. Knicks

6. Spurs

7. Thunder

8. Celtics

9. 76ers

10. Raptors