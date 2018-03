Stephen Holt – mocniejszy obwód w Ostrowie

Dobry obrońca, raczej strzelec niż rozgrywający, z epizodami nawet w ACB. Amerykanin Stephen Holt ma w Stali wzmocnić rotację na pozycjach 1 i 2.

Stephen Holt (26 lat, 193 cm), podobnie jak zatrudniony w Toruniu DJ Newbill, grał w obecnym sezonie w Australii. Był podstawowym graczem Brisbane Bullets, grając po 27 minut w meczu, notował 9.8 pkt., 3.4 zbiórki, 1.4 asysty. Trafiał trafiał 43% rzutów z gry, w tym 36.5% rzutów z dystansu.

BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski zgłosiła zawodnika do rozgrywek przed końcem okienka transferowego (16 marca, godz. 16), ale liga poinformowała w komunikacie, że czeka jeszcze na list czystości z poprzedniego klubu.

Amerykanin jest absolwentem uczelni Saint Mary’s, gdzie był liderem zespołu, uznawanym także za dobrego obrońcę. W ostatnim sezonie w NCAA (2013/14) notował średnie na poziomie 15.2 pkt., 3.8 zb., 3.9 as. Nie został wybrany w drafcie, choć potem zagrał w Lidze Letniej dla Hawks, potem 2 przedsezonowe mecze z Cavs i sezon w NBDL.

W ubiegłym sezonie rozegrał 17 spotkań w barwach Tecnyconta Saragossa w ACB (wcześniej miał też epizod w Andorze), a sezon dokończył w czeskim Nymburku. W Hiszpanii zdobywał 6.2 punktu na mecz w 21 minut na parkiecie, trafiał 37% rzutów z gry.

W Ostrowie zapewne będzie uzupełnieniem Aarona Johnsona i Marca Cartera na obwodzie, przejmując minuty Tomasza Ochońki. Na dwójce jest też przecież Michał Chyliński. Stal będzie musiała jakoś inaczej niż dotychczas gospodarować polskimi paszportami w rotacji. No ale chwilowo zaczekajmy na ten list.

