Stephen Hurt – środkowy, który chciał być Dirkiem

Czarni Słupsk zatrudnili drugiego zagranicznego centra. Amerykanin Stephen Hurt ma warunki na tę pozycję i również całkiem nieźle ułożoną rękę.

Tego i owego może ostatnio w Słupsku brakuje, ale jedno jest już pewne – nie zabraknie centymetrów pod koszem. Po tym, jak wcześniej zatrudniono Łotysza Laurisa Blausa (27 lat, 208 cm), do drużyny dołączył Stephen Hurt (24 lata, 211 cm), amerykański środkowy po uczelni Kansas State, który ma już na koncie roczne doświadczenie międzynarodowe.

Przez ten rok u Hurta działo się naprawdę sporo – zdążył zagrać w Finlandii, Słowenii i Arabii Saudyjskiej. W najbardziej miarodajnej lidze słoweńskiej przez część sezonu reprezentował barwy Hopsi Polzela. W 14 meczach notował średnio 9,6 pkt., 4,1 zb. przy znakomitej skuteczności: 63% za 2, 58% za 3 i 83% z wolnych. Trudno oczekiwać, by zawsze trafiał 50% rzutów z dystansu (na uczelni miał ok. 30%), ale widać, że rzucać potrafi i z pewnością będzie mógł rozciągać grę, zmuszając swoich wysokich obrońców do wychodzenia za nim na obwód.

Jeszcze na studiach w Kansas State Stephen powtarzał, że jego ulubionym graczem jest Dirk Nowitzki i to na Niemcu chce się wzorować, zarówno jeśli chodzi o rzuty z odejścia, jak i walkę pod koszem z innymi wysokimi. Odważnie!

– Stephen Hurt jest innym typem środkowego, niż David Kravish, bardziej przypomina Yemi’ego Gadri-Nicholsona. Ma nieźle ułożoną rękę i pomaga rozciągać grę, jest skuteczny z półdystansu i zza łuku, potrafi dobrze podać. Wraz z Laurisem Blausem stworzy ciekawy, dający nam wiele możliwości duet podkoszowych – tak nowego gracza dla oficjalnej strony klubu scharakteryzował Mirosław Lisztwan, asystent trenera Marka Łukomskiego.

TS

