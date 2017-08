Steve Zack upragnionym centrem w Sopocie

Nowym środkowym Trefla zostanie Steve Zack, 25-letni Amerykanin grający ostatnio w Łukoilu Sofia. Sopocianom, w składzie pełnym skrzydłowych, przez cały poprzedni sezon brakowało środkowego.

Amerykanin (211 cm wzrostu) poprzedni sezon spędził w zespole Łukoil Akademic, a wcześniej występował w lidze łotewskiej. Uczelnię La Salle ukończył w 2015 roku, ale nie został wybrany w drafcie.

W ostatnim sezonie w NCAA notował średnie na poziomie 8.6 pkt. i aż 9.2 zbiórki, trafiał z gry 44.6 % rzutów, w tym niezłe jak na środkowego 68.4% wolnych. Z bułgarskim zespołem w minionych rozgrywkach występował w Europe Cup, notując średnie na poziomie ok. 12 pkt. i 9 zbiórek na spotkanie. Wygląda obiecująco!

Treflowi bardzo przyda się środkowy, w sytuacji gdy kluczowi gracze ofensywni – Nikola Marković i Filip Dylewicz to klasyczni silni skrzydłowi, a Marcin Stefański na centrze gra co najwyżej z konieczności. Teraz im wszystkim powinno być lżej.

– Wierzę, że Steve wzmocni naszą strefę podkoszową i da nam to, czego brakowało w zeszłym sezonie. Jego głównymi atutami i są obrona na „low poście”, zbiórka – zarówno w ataku, jak i w obronie, a także stawianie zasłon i otwieranie się pod kosz. Dobrze radzi sobie również w obronie pick’n’rolla. Liczę, że wniesie do drużyny również sporo twardości – ocenił na łamach oficjalnej strony Trefla Marcin Kloziński, trener sopockiego zespołu.

