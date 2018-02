Stockton do Malone! MVP dla legendarnego duetu

Dziś mija dokładnie ćwierć wieku od jednego z najlepszych Meczów Gwiazd w historii NBA. W 1993 roku, w Salt Lake City Zachód pokonał Wschód po dogrywce 135:132.

Po obu stronach parkietu 21 lutego 1993 roku stanęły niepowtarzalne reprezentacje tego, co w romantycznie wspominanej koszykówce z lat 90. było najlepsze. Tylko jeden (Larry Johnson) z 10 graczy obu pierwszych piątek nie trafił dotąd do Hall of Fame. Warto wymienić wszystkie nazwiska.

Wschód prowadził Pat Riley, wówczas trener New York Knicks. W wyjściowym składzie byli: Isiah Thomas, Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Johnson i Shaq, a na ławce: Dominique Wilkins, Patrick Ewing, Mark Price, Larry Nance, Joe Dumars, Brad Daugherty, Joe Dumars i Detlef Schrempf.

Trenerem ekipy Zachodu był Paul Weastphal, ówczesny coach Phoenix Suns. W pierwszej piątce zagrali: John Stockton, Clyde Drexler, Charlex Barkley, Karl Malone i David Robinson. Rezerwowi? Shawn Kemp, Terry Porter, Dan Majerle, Danny Manning, Hakeem Olajuwon i Tim Hardaway.

Skoro spotkanie odbywało się w Delta Center, uhonorowanie obu liderów Jazz nie dziwi, ale trzeba przyznać, że po prostu grali też doskonale. Stockton zanotował 15 asyst, a Malone miał 28 punktów (11/17 z gry) oraz 10 zbiórek.

Gdyby spotkanie wygrał Wschód, MVP zapewne zostałby Michael Jordan, który zdobył 30 punktów. W pokonanej drużynie świetnie wypadł też Mark Price, który trafił 6 razy z dystansu, a w ogóle wygrał wtedy konkurs trójek. Pełne statystyki z meczu są TUTAJ>>

To był pierwszy przypadek w historii NBA, gdy nagrodę MVP przyznano dwóm zawodnikom jednocześnie. Po Stocktonie i Malone zdarzyło się to jeszcze w 2000 roku, gdy uhonorowano Shaqa oraz Tima Duncana oraz 2009 roku, gdy nagrodę odebrali (znów) Shaq i Kobe Bryant.

Jeśli ktoś ma odpowiednio dużo czasu na oglądanie, na YouTube znajdzie nawet cały All Star Game z 1993 roku. A poniżej przypominamy najefektowniejsze akcje z tego świetnego meczu.

