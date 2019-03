Strach przed spadkiem – Phil Greene kolejnym wzmocnieniem Trefla

Trefl inwestuje w kolejnych graczy, aby poprawić sytuację w tabeli. Sopocianie dokładają do składu Phila Greene, kolejnego nominalnego rozgrywającego. To już ósma licencja za obcokrajowca wykorzystana przez zespół z Trójmiasta.

Phil Greene (26 lat, 188 cm) to absolwent uczelni St. John’s, na której spędził 4 lata. W ostatnim swoim sezonie zdobywał 13 punktów i rozdawał 1,6 asysty w 35 minut. Trafiał też za 3 punkty na blisko 40% skuteczności.

Potem grał na niższych szczeblach w Turcji i we Włoszech, a obecny sezon rozpoczął w zespole z Gaziantepu. Rozegrał 9 spotkań, zdobywał średnio 5,7 punktu i trafiał 25% za 3. Ostatni mecz rozegrał 9 lutego.

Amerykanin to kolejny obrońca w składzie Trefla. Do grających spore minuty i czujących się najlepiej z piłką w rękach Ovidijusa Varanauskasa, Łukasza Kolendy i Iana Bakera sopocianie dołożyli kolejnego gracza o takiej charakterystyce. Jednak widmo spadku jest na tyle duże, że Trefl desperacko robi cokolwiek, co może przybliżyć ich do utrzymania.

Phil zapewne będzie grał więcej jako rzucający, w końcu trafiać zza łuku potrafi. Pokazał to chociażby podczas ligi letniej NBA, w której grał w barwach Dallas Mavericks (wideo poniżej).

Greene to nie tylko wydatek dla klubu w postaci pensji dla gracza, ale i kolejna licencja do zapłacenia. Sopocianie zmuszeni są do zapłacenia aż 35 tysięcy za ósmą licencję. W sumie w tym sezonie wydali już na nie 85 tysięcy.

Trefl w następnej kolejce, w środę o 18:00, zagra w ERGO Arenie ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra.

GS

