Po straconej szansie – Polska wciąż na drugim miejscu

Litwa planowo pokonała Kosowo, reprezentacja Polski przegrała na Węgrzech. Układu sił w obecnej grupie to nie zmieniło, ale zmniejszyło nasze szanse w następnym etapie rozgrywek.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Piątkowe wyniki meczów w Grupie C:

Węgry – Polska 64:57

Litwa – Kosowo 106:50.

Tabela po 4 kolejkach spotkań:

1. Litwa 4-0

2. Polska 2-2

3. Węgry 2-2

4. Kosowo 0-4

Wszystko wskazuje na to, że kolejność już się nie zmieni. Polska ma lepszy bilans małych punktów w dwumeczu z Węgrami, więc pozostanie powyżej bez względu na wyniki obu drużyn w ostatnich spotkaniach z Litwą. Zakładamy mimo wszystko, że porażka z Kosowem jest niemożliwa.

Polskich kibiców najbardziej interesuje sytuacja w grupie D, z której wyjdą 3 drużyny, będące rywalami 3 najlepszych zespołów z naszej grupy w następnej fazie rozgrywek, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych wyników.

Piątkowe wyniki meczów w grupie D:

Rumunia – Włochy 50:101

Chorwacja – Holandia 82:78

Tabela po 4 kolejkach spotkań:

1. Włochy 4:0

2. Rumunia 2-2

3. Holandia 1-3

4. Chorwacja 1-3

Holandia jest lepsza w dwumeczu od Chorwacji, więc to ona awansuje w przypadku równej liczby punktów.

Niezależnie od finalnych wyników w Grupie D, można ze sporym prawdopodobieństwem przyjąć, że Litwa i Włochy będą poza zasięgiem pozostałych – z racji przewagi punktowej oraz potencjału. Do trzeciego miejsca, które także da awans, na dziś jest 5 kandydatów – Polska, Węgry, Rumunia, Holandia, Chorwacja. Gdyby nasza reprezentacja w poniedziałek wygrała na Węgrzech, byłaby w najlepszej sytuacji z całej tej piątki. No ale nie wygrała.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>