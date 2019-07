Strata reprezentacji – Tomasz Gielo nie jedzie na mundial

Poniedziałek przyniósł złe informacje. Tomasz Gielo, silny skrzydłowy reprezentacji Polski, który przez ostatni rok walczył z kontuzją, nie pojedzie na mistrzostwa świata w Chinach.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Silny skrzydłowy naszej reprezentacji, Tomasz Gielo, ogłosił właśnie, że nie pojedzie na mistrzostwa świata. Polak ostatni sezon spędził na rehabilitacji po zerwaniu więzadeł, które przytrafiło mu się już w debiucie w barwach Iberostaru Teneryfa.

Gielo, jeśli tylko był zdrowy, był podstawowym zawodnikiem kadry prowadzonej przez Mike’a Taylora. Gdyby nie kontuzja, byłby pewniakiem do wyjazdu. Otrzymał powołanie na najbliższe zgrupowanie w Wałbrzychu, ale już wiemy, że się na nim nie pojawi.

Tomasz najbliższe tygodnie poświęci na pracę w klubie, który sporo pomógł mu w powrocie do zdrowia. W taki sposób chce wrócić do pełni formy po ciężkiej kontuzji, która zabrała mu praktycznie cały sezon.

Reprezentacja Polski na pozycji 4 na zgrupowaniu przed mundialem dysponować będzie zatem zestawem: Aaron Cel, Dariusz Wyka, Aleksander Balcerowski. Pełny skład naszej drużyny znajdziesz TUTAJ >>

Całość wpisu Tomasza Gielo:

🇵🇱Oświadczenie w sprawie Mistrzostw Świata w Chinach 2019. 🇺🇸An announcement about the upcoming World Cup in China 2019. pic.twitter.com/zq5VDnvm0b — Tomasz Gielo (@TGielo) July 22, 2019

RW