Strzelanina w ćwierćfinałach – padły historyczne rekordy!

James Florence oddając aż 24 rzuty z gry w meczu pobił historyczny rekord playoff. Podobnie Jakub Karolak, który z gry trafił aż 13 razy. Przemysław Zamojski, z 8 celnymi rzutami z dystansu, wyrównał najlepsze osiągnięcie w PLK.

James Florence – 35 punktami w meczu z Legią wskoczył na 4. miejsce wśród największych zdobyczy punktowych – ranking największej liczby punktów >>

Filip Matczak i James Florence, z oddanymi 15 rzutami osobistymi, byli zawodnikami, którzy najczęściej wykonywali rzuty wolne w tegorocznych play offach. Osiągnięty wynik obu koszykarzom pozwolił znaleźć się w top 3 tej kategorii – ranking liczby wykonanych rzutów wolnych >>

Aż 14 oddanych rzutów za 3 w wykonaniu Caspera Ware’a i Jamesa Florence’a to wyrównanie rekordu Bobby’ego Dixona i Joe Crispina. Natomiast Przemysław Zamojski z 12 oddanymi rzutami znalazł się na trzecim miejscu w klasyfikacji największej liczby oddanych rzutów za 3 w play off – ranking największej liczby oddanych rzutów za 3 punkty >>

8 celnych rzutów za 3 punkty Przemysława Zamojskiego jest wyrównaniem rekordu celnych trójek w meczu PO. Fotel rekordzisty dzieli z 8 innymi zawodnikami – ranking liczby celnych trójek w meczu >>

James Florence, oddając 24 rzuty z gry w meczu zajął fotel lidera. Tuż za nim z 20 oddanymi rzutami w meczu znaleźli się: Jakub Karolak, Deng Deng, Filip Matczak. Na trzecie miejsce wskoczył Quinton Hosley z 19 rzutami. W klasyfikacji uwzględnieni zostali jeszcze: Cleveland Melvin z 18 rzutami, Casper Ware z 17 rzutami oraz Josh Bostic z 16 oddanymi rzutami.

Przed tegorocznymi play offami najwięcej rzutów oddał A.J. Walton – 19. Ranking liczby oddanych rzutów z gry >>

Nowym rekordzistą największej liczby celnych rzutów z gry w play off został Jakub Karolak, z 13 celnymi rzutami. Na drugim miejscu jest Justin Watts z 11 rzutami (współdzieli miejsce z 3 innymi zawodnikami), a na trzecie miejsce z 10 rzutami wskoczyli: Quinton Hosley, James Florence, Filip Matczak. Ranking liczby celnych rzutów z gry >>

Wszystkie rekordy PLK znajdziesz TUTAJ>>

Marcin Tobis

