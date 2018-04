Strzelby z Cukru – Trefl bez szans w Toruniu

Aż 64 % celnych rzutów z gry, w tym 13 trafień z dystansu. Polski Cukier zaimponował skutecznością w ataku, rozbijając na własnym parkiecie osłabionego Trefla Sopot aż 105:75.

Goście tylko w pierwszej połowie zagrali z faworyzowanymi „Piernikami”wyrównany mecz, w drugiej najwyraźniej byli już myślami przy niedzielnym ”meczu o wszystko” z Kingiem Szczecin. Drugą połowę Trefl przegrał aż 39:61, momentami pokazując obronę na wakacyjnym poziomie. Po obu stronach parkietu bardzo brakowało środkowego Steve’a Zacka.

Nie umniejsza to rewelacyjnej skuteczności gospodarzy. Polski Cukier trafił 13/24 rzutów za 3 punkty, czyli aż 54%. W całym spotkaniu gospodarze trafili 64% rzutów z gry, mieli też aż 25 asyst.

Najskuteczniejszymi zawodnikami wśród zwycięzców byli Amerykanie – Glenn Cosey i DJ Newbill mieli po 18 punktów, we dwóch trafili łącznie 14 z 18 rzutów.

W Treflu na uwagę zasłużył najlepszy w sezonie występ Grzegorza Kulki, który zagrał ponad 26 minut i odwdzięczył się 20 punktami, przy świetnej skuteczności 8/10 z gry, miał do tego 7 zbiórek i 4 asysty. Nie sposób zrozumieć, dlaczego szanse dostaje tak rzadko.

W ostatniej kolejce Polski Cukier zagra w Toruniu ze Stelmetem, Trefl zmierzy się w Sopocie z Kingiem w meczu, który najprawdopodobniej zdecyduje o awansie jednej z tych drużyn do playoff.

