Sukces AZS Lublin – brązowy medal na akademickim EuroBaskecie

Drużyna trenera Przemysława Łuszczewskiego miała bilans 5-1, a gdyby nie uraz Jarosława Trojana, mogłyby być same zwycięstwa. W piątce Akademickich Mistrzostw Europy znalazł się Jan Grzeliński.

Lubelski AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na turniej w węgierskim Miszkolcu pojechał jako zwycięzca Akademickich Mistrzostw Polski sprzed roku. Pojechał w składzie ligowym, silnym – m.in. ze znanymi z parkietów PLK Janem Grzelińskim, Jarosławem Trojanem i Mateuszem Dziembą, którzy w minionym sezonie grali w Starcie Lublin, ale studiowali na UMCS. Ich wystawienie to przywilej uczelnianych klubów, które w akademickich zawodach mogą oczywiście korzystać z zawodników z różnych ligowych zespołów.

Przez fazę grupową AZS UMCS przeszedł bez porażki – ekipa Przemysława Łuszczewskiego zwyciężyła kolejno słoweński Uniwersytet Primorska 95:55, gospodarzy z Miszkolcu 56:49 oraz Niemców z Munsteru 58:53.

W ćwierćfinale lublinianie trafili na Uniwersytet Bayeruth i też byli lepsi – wygrali 70:61. Dopiero w półfinale ulegli 62:71 drużynie z Bolonii. Niewysoko zważywszy na fakt, że grali bez Trojana, który doznał urazu. W meczu o brązowy medal AZS UMCS – już ze swoim środkowym – pokonał Uniwersytet Nauk Przyrodniczych z estońskiego Tartu 66:49.

– To nasz wielki sukces, zdecydowanie największy, jeśli chodzi o ostatnie lata i imprezy akademickie – mówi Dariusz Gaweł, prezes AZS UMCS, wielosekcyjnego klubu, który ma m.in. ekstraklasową drużynę koszykarek, zdobywczynie Pucharu Polski. Jego męski zespół zajął ostatnio czwarte miejsce w II lidze, był bliski awansu.

– W Miszkolcu wypadaliśmy bardzo dobrze, a byłoby jeszcze lepiej, gdyby pojechali z nami bracia Karolakowie [Jakub z Trefla i Bartłomiej, który ostatnio grał w AZS UMCS], a Jarek Trojan nie doznał urazu w półfinale. Ale i tak osiągnęliśmy świetny wynik potwierdzając duże tradycje koszykarskie i akademickie w Lublinie – dodaje Gaweł.

W zespole AZS UMCS wyróżnili się wspomniani Grzeliński (średnio 11,0 punktu, 5,0 zbiórki oraz 5,3 asysty, miejsce w piątce turnieju), dominujący pod koszami Trojan i Michał Sadło, skuteczny Dziemba oraz wszechstronny Przemysław Tradecki.

ŁC

