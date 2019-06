Sukces i szansa – Wojciech Kamiński w Bundeslidze!

Polscy trenerzy bardzo rzadko trafiają tak wysoko. Wojciech Kamiński, asystent w reprezentacji Polski, do niedawna szkoleniowiec Stali Ostrów, od nowego sezonu poprowadzi zespół Mitteldeutscher w Bundeslidze – dowiedział się PolskiKosz.pl.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Wojciech Kamiński, wybierany na najlepszego trenera w PLK w sezonach 2013/14 i 2014/15 to od lat elita polskiej myśli szkoleniowej. W Polsce jako trener zdobywał już srebrny medal, dwa razy brąz, Puchar Polski i Superpuchar Polski.

Po wielu latach spędzonych w Radomiu przeniósł się latem 2018 roku do Ostrowa Wlkp. Z Arged BMSlam Stalą zajął 5. miejsce w lidze, ale także wygrał Puchar Polski, pierwszy w historii klubu.

Sezon w Ostrowie, po porażce 0:3 w ćwierćfinale z Anwilem, został uznany za porażkę i z trenerem Kamińskim rozwiązano umowę. „Kamyk” jednak na oferty narzekać nie mógł.

Zainteresowanie jego osobą było w Sopocie, ale zdecydował się na spróbowanie swoich sił za granicą, konkretnie w Bundeslidze. W przyszłym sezonie poprowadzi zespół znany jako Mitteldeutscher, noszący obecnie nazwę Syntainics MBC.









Zespół Mitteldeutscher od 10 lat balansuje na krawędzi pierwszej i drugiej Bundesligi. Ostatni sezon był ich drugim po awansie w 2017 roku. Podobnie jak przed rokiem zajęli 15. miejsce w lidze. Cel na przyszły sezon raczej będzie podobny – utrzymanie w ekstraklasie.

W ostatnim sezonie grało tutaj kilku graczy znanych z PLK, m. in. David Brembly, Trevor Releford, Jovan Novak, czy Aleksandar Marelja. Siedzibą klubu jest niewielkie (ok. 40 tys. mieszkańców) miasto Weißenfels w środkowych Niemczech (Saksonia-Anhalt).

Warto także wspomnieć, że w nadchodzącym sezonie zobaczymy pojedynek zespołów prowadzonych przez pierwszego i drugiego trenera reprezentacji Polski. Hamburg Towers Mike’a Taylora wywalczyli awans do Bundesligi i także będzie walczyć o utrzymanie się na tym poziomie.

Według naszych informacji, Kamiński podpisał dwuletni kontrakt 1+1, drugi rok automatycznie wejdzie w życie, jeśli Mitteldeutscher utrzyma się w Bundeslidze. Bardzo możliwe, że Kamiński, z racji nowych obowiązków, nie pojedzie w roli asystenta z reprezentacją Polski na mundial do Chin.

Tomasz Sobiech, GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>