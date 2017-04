Sukces reprezentacji – jak nie teraz, to kiedy?

Waczyński, Kulig, Ponitka, Karnowski – w końcu mamy kilku graczy, którzy ze swoimi drużynami grają naprawdę wysoko. Czas, by na podobnym poziomie zagrała reprezentacja.

Postępy naszych najlepszych koszykarzy i bardzo dobrą grę ich drużyn zauważyliśmy już kilka tygodni temu, a polskie gwiazdy nie przestają błyszczeć – Przemysław Karnowski, Mateusz Ponitka i Adam Waczyński rozgrywają mecze, którymi można się ekscytować, a przecież to dopiero początek listy. Damian Kulig, Maciej Lampe czy A.J. Slaughter też zaliczą ten sezon do udanych.

I aż trudno nie czekać na EuroBasket. Po kompromitacji w 2013 roku na Słowenii reprezentacja robi postępy z roku na rok, wygrywa więcej meczów, zalicza mniej wpadek – tegoroczny turniej to doskonała szansa na naprawdę znaczący wynik.

No bo kiedy, jak nie teraz? Mike Taylor rozpocznie niebawem czwarty sezon pracy z kadrą, mamy w końcu kontynuację pracy, trzon zespołu, znany system gry. Mamy dobrą atmosferę w drużynie i wokół niej – co podkreślają wszyscy koszykarze i trenerzy. Mamy wreszcie skład, w którym nie ma dziur.

Owszem, nie ma też gwiazd światowego formatu, ale możliwej piątki Slaughter, Ponitka, Waczyński, Kulig i Lampe na europejskim poziomie nie można się wstydzić. Prawdopodobna ławka z Karnowskim, Aaronem Celem, Przemysławem Zamojskim czy Łukaszem Koszarkiem też wygląda solidnie.

Taylor ma także komfort, jeśli chodzi o uzupełnienie składu graczami drugoplanowymi, bo przecież w odwodzie pozostają jeszcze np. Adam Hrycaniuk, Michał Sokołowski, Tomasz Gielo, Kamil Łączyński czy Daniel Szymkiewicz – oni liderami nie będą, ale każdy z nich ma albo doświadczenie, albo wszechstronność, albo gra po prostu najlepszy sezon w karierze. Trener ma pole manewru w zależności od koncepcji.

Na dodatek najważniejsi gracze deklarują, że na EuroBaskecie zagrają, nie słychać nic o planowanych urlopach rodzinnych itp. Pozostaje trzymać kciuki, by nikt nie doznał kontuzji, a „Zamoj” szybko wrócił do bardzo dobrej formy po złamaniu ręki.

Szansa na sukces jest zatem większa niż kiedykolwiek ostatnio, bo Taylor nie będzie miał zbieraniny gwiazd, tylko zespół, który budował od lat. Od takiej ekipy można wymagać więcej, liczyć na ten wymarzony ćwierćfinał. Teoretycznie żaden to sukces, ale meczu o strefę medalową nie graliśmy od 20 lat, więc ten awans to ósemki, to już byłoby coś.

Oczywiście, gdy my się ekscytujemy formą naszych najlepszych, Francuzi obserwują np. rozwój Rudy’ego Goberta i tłumy swoich graczy w NBA i Eurolidze. Grecy mają „Freaka”, Słoweńcy cieszą się z formy Gorana Dragicia, a Gasper Vidmar wciąż jest pierwszym środkowym Banvitu przed Kuligiem. Finowie z Petteri Koponenem zagrają natomiast u siebie, co powinno im dać przewagę.

Ale umówmy się – łatwiej nie będzie. Na EuroBaskecie musisz wygrywać z takimi, a nawet mocniejszymi zespołami, jak chcesz odnieść sukces. I patrząc na postępy naszych chłopaków wydaje się, że to najlepszy moment, by wejść właśnie na ten poziom.

