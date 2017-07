Summer League – Karnowski wreszcie pokazał atuty

Magic dali mu większą szansę niż Hornets i Polak całkiem nieźle to wykorzystał. Zdobył 14 punktów i pokazał przynajmniej kilka ciekawych manewrów.

Przemysław Karnowski, szukający szczęścia w Lidze Letniej już w drugim klubie, na każdym kroku mierzy się z opinią “to nie są już czasy takich środkowych”, zdołał tym razem udowodnić, że potrafi być przydatny po obu stronach boiska i naprawdę groźny w akcjach blisko obręczy.

Orlando Magic w wygranym 84:73 meczu przeciwko Knicks wystawili go w pierwszej piątce i pozwolili prezentować się aż przez 25 minut. Koledzy z drużyny też chętnie szukali swojego centra, choć gra zespołowa wcale nie jest standardem w Lidze Letniej.

Polak trafił 7 z 12 rzutów, miał 14 punktów i 5 zbiórek. W pierwszej połowie dwukrotnie zdobywając punkty z faulem, po zdecydowanych ścięciach do obręczy. Po przerwie popisał się też potężnym wsadem. Pokazał trochę luzu i pewności siebie, próbując efektownych podań do kolegów.

Przemek Karnowski on a post move like pic.twitter.com/LvVhDPIbeO — Orlando Magic Daily (@OMagicDaily) July 5, 2017

Ostatni mecz w rozgrywkach, wraz z Orlando Magic, Karnowski zagra już dziś o goz. 16.00 polskiego czasu. Rywalami będą akurat Charlotte Hornets, przygoda z którymi nie wypadła zbyt okazale. Bedzie to doskonała okazja do rewanżu i pokazania się dla naszego gracza.

