Superpuchar Anwil vs Stelmet – 10 ciekawych pytań

Mistrzowie z Zielonej Góry potwierdzą dominacje w kraju, czy pretendent z Włocławka wygra jakieś trofeum? Mecz otwarcia sezonu da nam odpowiedzi na znacznie więcej pytań.

W środę o godz. 18.00 we Włocławku pierwszy „poważny” mecz sezonu 2017/18. Przekonamy się nie tylko w jakiej formie są dwa czołowe zespoły ligi, ale będziemy mieli bardziej miarodajny materiał, aby odpowiedzieć na szereg pytań z nimi związanych. Na jakie informacje czekamy?

1. Jak wysocy Anwilu zdołają nawiązać walkę z doświadczonym i twardym bałkańskim duetem (Dragicević – Savović) Stelmetu pod koszem?

2. Czy faktycznie Filip Matczak dostanie znaczącą rolę w zespole i jak się niej wywiąże?

3. Czy Armani Moore zrobił kolejne postępy?

4. Czy Boris Savović potwierdzi, że może być kandydatem na najlepszego wysokiego gracza z lidze?

5. Jaką wartość koszykarską na tle silniejszego rywala zaprezentuje Ivan Almeida?

6. Czy Igor Milicić wykorzysta szansę, by zdobyć swoje pierwsze trenerskie trofeum?

7. Kto wygra prestiżowy pojedynek polskich rozgrywających – Koszarek vs Łączyński?

8. Czy Ante Delas w meczach o stawkę będzie dawał drużynie tyle, ile dawał Nemanja Jaramaz?

9. Czy Jarosław Zyskowski potwierdzi, że świetnie odnajduje się w stylu gry Anwilu?

10. Czy program komputerowy i statystycy tym razem dadzą radę?

