Superpuchar dla Torunia – Lowery na zwycięstwo!

Jakie zmęczenie? Polski Cukier wciąż w gazie! Torunianie w Gnieźnie pokonali 72:68 Anwil Włocławek i zdobyli Superpuchar im. Adama Wójcika. Najważniejszą trójkę w meczu w ostatniej minucie trafił Robert Lowery.

Superpuchar w Gnieźnie okazał się okazją do powrotów. Pierwszy raz w Anwilu, od razu w pierwszej piątce, zagrał Jakub Parzeński, a po kontuzji wrócił Jarosław Zyskowski. Z kolei w barwach Polskiego Cukru, po raz pierwszy zobaczyliśmy Przemysława Karnowskiego.

Po wyrównanym początku spotkania, Anwil zaczął II kwartę od serii 14:2, przede wszystkim dzięki dobrej, wysokiej obronie. Do skutecznego pod koszem Josipa Sobina dołączył Walerij Lichodiej, który dwukrotnie trafił z dystansu – włocławianie prowadzili już 31:17.

Polski Cukier wrócił jednak do gry. Świetną dyspozycję z Madrytu utrzymywał Karol Gruszecki (12 pkt. do przerwy), a drużynę bardzo dobrze prowadzili obaj rozgrywający – Robert Lowery i Tomasz Śnieg, którzy także robili duzo dobrego, broniąc w pierwszej linii strefy.

Całkiem przyzwoite wejście zaliczył także Karnowski i do przerwy Anwil prowadził tylko 37:32.

Po zmianie stron efekty przynosiła presja Anwilu, torunianie mieli coraz większy problem ze zdobywaniem pozycji do rzutu. Kilka dobrych akcji z rzędu pokazał Jarosław Zyskowski i mistrzowie Polski – mimo kolejnych pudeł Michała Michalaka – po 30 minutach prowadzili 53:41.

Zmęczenie „Pierników”? Nic z tych rzeczy. Konsekwentna obrona strefowa torunian dawała coraz więcej efektów, m.in. serię 12:3. Anwil szybko złapał limit fauli w ostatniej kwarcie, nie mógł już mocno bronić i na 3 minuty przed końcem był remis 64:64.

W ostatniej minucie, przy ponownym remisie, rzut za 3 punkty z rogu boiska trafił Lowery. W odpowiedzi nie trafił Lichodiej, a kluczową zbiórkę w obronie i celny rzut wolny zaliczył Krzysztof Sulima. Niespodziewane, ale zasłużone zwycięstwo Polskiego Cukru – pokazali charakter i pomysł defensywny, który zaskoczył Anwil.

Nagrodę MVP dla najlepszego zawodnika spotkania dostał Karol Gruszecki, który zdobył 16 punktów, miał 3 zbiórki i 2 przechwyty.

