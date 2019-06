Superpuchar w Kaliszu – Anwil i Stal na otwarcie sezonu

Było Gniezno, teraz czas na Kalisz! Spotkanie o Suzuki Superpuchar Polski pomiędzy mistrzem Anwilem Włocławek a zdobywcą pucharu Arged BMSlam Stalą Ostrów Wlkp. zostanie rozegrane w hali Kalisz Arena 25 września. Stawką meczu jest trofeum im. Adama Wójcika.

Mecz o Suzuki Superpuchar Polski to tradycyjna inauguracja sezonu Energa Basket Ligi. Tym razem zagrają w nim Anwil Włocławek, mistrz kraju, oraz Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp., zdobywca Suzuki Pucharu Polski. Drużyny powalczą o trofeum im. Adama Wójcika – legendy polskiej koszykówki.

Spotkanie odbędzie się w środę 25 września 2019 r. w hali Arena Kalisz. Współorganizatorami meczu są aglomeracja kalisko-ostrowska oraz Energa Basket Liga. Transmisję będzie można zobaczyć na sportowych kanałach Polsatu.

W poprzednim sezonie po trofeum sięgnął Polski Cukier Toruń, który po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonał w Gnieźnie Anwil Włocławek 72:68. Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem (MVP) tamtego meczu został wybrany reprezentant Polski Karol Gruszecki.

Puchar im. Adama Wójcika składa się z pięciu ramion symbolizujących pięciu zawodników na boisku oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu śp. Adama Wójcika – jako pierwszy w historii zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki przekroczył granicę 10 tysięcy punktów. Piłka znajduje się w sercu pucharu, dla podkreślenia znaczenia koszykówki w jego życiu. Trofeum jest wykonane ręcznie ze stali, pokryte mosiądz patyną, polerowane, osadzone na granitowej podstawie. Zostało przygotowane na specjalne zamówienie, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez żonę śp. Adama Wójcika. Puchar został wykonany przez Andrzeja Batorskiego, artystę – metaloplastyka, znanego i cenionego w kraju, a także za granicą. Projekt opracowała Wioleta Spychalska-Sztanga.

źródło: PLK

