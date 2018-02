Świat lepszy od USA – Bogdanović MVP

Serb trafił 7 trójek, zdobył 26 punktów i dodał 6 asyst – w piątkowym meczu młodych graczy w LA reprezentacja Świata pokonała USA 155:124.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Światowcy byli w tej zabawie drużyną lepszą i skuteczniejszą, w meczu z pozorowaną obroną trafili 58 proc. rzutów, w tym 23 z 56 trójek. Bogdan Bogdanović zaczął od czterech celnych, jedna z nich wpadła z naprawdę daleka. W sumie gracz Sacramento Kings miał 7/13 z dystansu.

Najwięcej punktów zdobył jednak inny gracz zespołu Świata Buddy Hield – 29. Dario Sarić dodał 18, a Ben Simmons miał 11 punktów, 13 zbiórek, 6 asyst i 4 przechwyty.

W drużynie USA 35 punktów i 10 zbiórek miał Jaylen Brown.