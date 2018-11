Świat zwariował! DeAndre Jordan już potrafi w rzuty wolne!

Śmiała się z niego cała liga, a w tym sezonie z linii rzuca celniej niż Carmelo Anthony, LeBron James czy Kevin Love. DeAndre Jordan trafił w barwach Mavs już 28 z 34 rzutów.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>

Pamiętacie taktykę Hack-a-Jordan, polegającą na celowym faulowaniu DeAndre Jordana, aby zmusić go do pudłowania z rzutów wolnych? No to możecie o niej już zapomnieć.

Jeden z najgorzej rzucających wolne zawodników w historii NBA w Dallas przed sezonem dokonał rzeczy niesamowitej – po 10 sezonach w NBA nauczył się rzucać z linii. Podczas gry w LA Clippers wielokrotnie był pośmiewiskiem. W całej karierze trafił zaledwie 45 % rzutów, ale miewał tez sezony ze skutecznością na poziomie 39 czy 37 procent!

Tymczasem teraz niemal nie może się pomylić. Miał już np. mecz, w którym trafił 8/9 wolnych. W dotychczasowym sezonie ma skuteczność na poziomie 82.4 %, trafił doskonałe 28 z 34 rzutów.

Na czym polega tajemnica? Trenerzy Mavericks mocno zmienili ustawienie stóp Jordana przy wykonywaniu wolnych, tak aby znacznie lepiej łapał równowagę i uginał nogi w bardziej naturalny sposób. Leworęczny zawodnik obecnie nie ustawia się równolegle – prawa stopa znajduje się wyraźnie za lewą. W trakcie meczów można zauważyć, jak skoncentrowany jest DeAndre, aby ustawić się właśnie w nowy sposób.

Jak widać na filmiku poniżej, gracz ma też kilka zwyczajów, rutynowych działań, które pomagają mu się zrelaksować przed rzutem – dotyka każdorazowo piłki oraz pyta kolegów z drużyny, kogo kryją w obronie. Za każdym razem ten sam ceremoniał.

Efekt jest piorunujący! Jego 82 % skuteczności to w tym sezonie wynik lepszy niż np. takich graczy jak LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Love czy CJ McCollum. Piękna lekcja dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że niektórych graczy nie da się nauczyć porządnego rzucania wolnych i już. Da się!

RW

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>