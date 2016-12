Świąteczne hity w NBA za darmo w Unibet TV

NBA jak zwykle przygotowała wyjątkowe mecze na 25 grudnia, łącznie z najciekawiej zapowiadającym się starciem finalistów w Cleveland, gdzie Cavaliers spotkają się z Golden State Warriors. Ten, ale też inne hity, możesz obejrzeć za darmo w Unibet TV.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Świąteczne mecze nie tylko są hitowe, ale na dodatek większość z nich odbędzie się w porach przystępnych dla polskiego kibica. Oto cały rozkład meczów na 25 grudnia:

18.00: New York Knicks – Boston Celtics

21.30: Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors

23.00: San Antonio Spurs – Chicago Bulls

2.00: Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves

4.30: Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers

Wszystkie te spotkania – zresztą nie tylko te, ale w ogóle wszystkie mecze NBA w sezonie – można oglądać za darmo na Unibet TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy mieć tylko zasilone konto Unibet, które najprościej można założyć pod tym linkiem.