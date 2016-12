Świąteczny lukier na Polski Cukier

Biorąc pod uwagę okoliczności sprzed sezonu, rekordowa seria drużyny z Torunia nie miała prawa się wydarzyć. Ale nawet teraz trudno brać ją za gwarancję sukcesu.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Stal, Rosa, Dąbrowa, Trefl, Siarka, Polpharma, King, Miasto Szkła, Czarni, Polfarmex, AZS, Asseco – to lista rywali, których odprawił Polski Cukier. Większość z nich wygrywała mecze, w których nie była faworytem, większość sprawiła w tym sezonie sensacje.

Ale nie z Polskim Cukrem. Torunianie nikomu nie pozwalają się zagiąć, mają już bilans 12-0.

Mają też najlepszą obronę w lidze i trzeci najbardziej efektywny atak. Najlepiej zbierają, grają zespołowo i posiadają kilku zawodników w dobrej formie. Zwyciężyli srebrnego i brązowego medalistę poprzedniego sezonu, a na wyjazdach pokonali groźnych we własnych halach MKS Dąbrowę i Kinga, a także Miasto Szkła i Asseco.

O tym, jakie są proporcje składników tego sukcesu – ile w nich formy, ile jakości, ile szczęścia torunian, ile nieszczęścia rywali – przekonamy się na koniec sezonu, po rozegraniu play-off. Na pewno oczekiwania wobec Polskiego Cukru rosną, tym razem ewentualne odpadnięcie w ćwierćfinale kibicom będzie zrozumieć trudniej niż ostatnio.

Z drugiej strony obecny zespół z Torunia przed sezonem wyglądał na słabszy niż ten, który minione rozgrywki zakończył odpadnięciem w ćwierćfinale play-off mimo przewagi boiska. Początek sezonu 12-0? Wolne żarty.

Przecież w połowie sierpnia prezes klubu Maciej Wiśniewski ogłosił, że budżet klubu będzie mniejszy, z 3,9 miliona złotych zejdzie do 2,9 miliona, a tak w ogóle, to Consus, większościowy właściciel klubu, chce sprzedać swoje akcje. Czyli nie jest dobrze.

Trener Jacek Winnicki nowy kontrakt podpisał dopiero na początku sierpnia, to długie wyczekiwanie klubu trudno uznać za oznakę zadowolenia ze szkoleniowca i wyraz zaufania w stosunku do niego. Gdzie tu komfort pracy?

Transfery nie były spektakularne – Jure Skifić przed przyjściem do Torunia grał na drugim poziomie rozgrywek w Rosji, Maksym Sanduł w sparingach prezentował się słabiutko, obieżyświat Trotter wyglądał najwyżej solidnie i dopiero podpisany w ostatniej chwili Kyle Weaver zrobił wrażenie. Jednak kilku rywali zrobiło większe.

Żadnego z Polaków nie było w reprezentacji i tylko Łukasz Wiśniewski wygląda na kadrowicza, a Tomasz Śnieg, Krzysztof Sulima i Aleksander Perka to najwyżej ligowa solidność. Bartosz Diduszko? Fakt, gracz wszechstronny, ale – jak nam się wydawało – to tylko sezon we Włocławku mu wyszedł, nie utrzyma tego poziomu.

Z reprezentacją podróżował natomiast do połowy września Dominik Narojczyk, nasz czołowy fachowiec od przygotowania fizycznego. Jakim cudem miał sprawić, że koszykarze z Torunia będą potrafili włączać piąty bieg w końcówkach i także dzięki temu wygrywać mecze?

A jednak – przeszkody nie przeszkodziły, co miało kliknąć, to kliknęło. Drużyna powstała i gra jak drużyna. W 2017 rok Polski Cukier wejdzie bez porażki, a 4 stycznia najpewniej wygra swój 13. mecz ze Startem Lublin. I dopiero potem spotka się kolejno ze Stelmetem, Anwilem i Turowem.

I wtedy, w serii trzech trudnych meczów jak z play-off, przekonamy się, jak naprawdę są twarde „Pierniki” w tym sezonie.

Skoro mamy już 12. potraw,możemy w spokoju oczekiwać na pierwszą gwiazdkę 🌠 Wesołych Świat życzą #TwardePierniki 🎅🎁🎄 pic.twitter.com/IUHQsKotar — Polski Cukier Toruń (@TwardePierniki) December 23, 2016

PLK, Euroliga, NBA – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

ŁC