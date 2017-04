Świąteczny Waczyński wygrywa z Czerapowiczem

Unicaja nie zwalnia tempa. Zespół z Malagi wygrał ważny mecz z MoraBanc Andorra 93:69, a grający w pierwszej piątce reprezentant Polski zdobył 10 punktów.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

W pierwszy dzień Świąt zagrali sąsiedzi z tabeli (miejsca 7-8), wciąż rywalizujący o zapewnienie sobie miejsca w czołowej ósemce, dającej awans do playoff w Liga Endesa. Po wyrównanej strzelaninie w pierwszej kwarcie, w drugiej (20:11) inicjatywę przejęli niedawni zdobywcy EuroCup i choć Andorra długo była blisko, dowieźli wygraną do końca.

Adam Waczyński świetnie wszedł w mecz, trafiając dwukrotnie z dystansu w I kwarcie. Potem grało mu się nieco łatwiej z wychodzącymi do niego wysoko obrońcami – kilka razy po minięciu i pomocy ładnie odgrywał do kolegów na lepszych pozycjach. Polak spędził na boisku 16 minut, zdobył 10 punktów (4/9 z gry), miał po 2 zbiórki i asysty.

Najlepszym strzelcem, grającej szeroką rotację, Malagi był Kyle Fogg, autor 24 punktów. Amerykanin trafiał z niezwykłą skutecznością – miał 9/10 z gry, w tym rewelacyjne 6/7 w rzutach z dystansu. W czwartej kwarcie zwycięstwo gospodarzy indywidualnymi akcjami przypieczętował Nemanja Nedović.

Mecz Malagi z Andorrą to oczywiście mnóstwo skojarzeń z PLK, z racji występujących w drużynie gości byłych graczy naszej ekstraklasy. W największej roli zwykle występuje David Jelinek, który podobnie jak Waczyński zaczął mecz od 2 celnych trójek w pierwszej kwarcie, a mecz skończył z identycznym jak Polak dorobkiem – 10 punktów.

Wchodzący z ławki Chris Czerapowicz miał bardzo dobre momenty po przerwie, kiedy były gracz Miasta Szkła Krosno niemal w pojedynkę próbował odrobić straty gości, ale reszta drużyny po przerwie była już tylko tłem. Szwedzki skrzydłowy zdobył 13 punktów (3/4 z dystansu) i miał 4 zbiórki. Rezerwowy środkowy Oliver Stević dodał 9 oczek.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

TS

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>