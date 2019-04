Święta przed telewizorem – szlagier PLK oraz NBA o pięknej porze

W świąteczny poniedziałek zobaczymy pojedynek na szczycie Arka Gdynia – Polski Cukier Toruń, a w sobotę i niedzielę NBA uraczy nas świetnymi meczami playoff, pokazywanymi w przystępnych godzinach.

Sobota w TV:

PLK: TBV Start Lublin – Anwil Włocławek, 12.30 – Polsat Sport

NBA: Philadelphia 76-ers – Brooklyn Nets, 21.00, NBA League Pass

NBA: Denver Nuggets – San Antonio Spurs, 23.30, Canal + Sport 2, NBA League Pass

5 spotkań PLK będzie można również śledzić za pośrednictwem Emocje.tv:

15.00 – Spójnia Stargard – Arged BMSlam Stal

15.00 – Legia Warszawa – GTK Gliwice

16.30 – HydroTruck Radom – Polpharma Starogard Gd,

17.00 – Trefl Sopot – King Szczecin

19.00 – MKS Dąbrowa – AZS Koszalin

Niedziela w TV:

VTB: Stelmet Zielona Góra – Tsmoki Mińsk, 17.00 – Europosport 2

NBA: Indiana Pacers – Boston Celtics, 19.00, NBA League Pass

NBA: LA Clippers – Golden State Warriors, 21.30, Canal + Sport 2, NBA League Pass

Poniedziałek w TV:

PLK: Arka Gdynia – Polski Cukier Toruń, godz. 17.30 – Polsat Sport.

