Świetne liczby Lampego – czas na playoff w Chinach!

Maciej Lampe zakończył sezon zasadniczy ligi chińskiej ze średnimi na poziomie 23,9 punktu i 13,4 zbiórki. Jego Jilin Tigers awansowało do playoff, gdzie zagra do dwóch zwycięstw z Fujian Sturgeons.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Jilin Tigers, zespół Macieja Lampego, praktycznie do końca walczył o miejsce w dwunastce najlepszych zespołów chińskiej CBA, co gwarantuje udział w playoff. Ta sztuka się udała i w pierwszej rundzie Tygrysy zmierzą się z Fujian Sturgeons. Gra się do dwóch zwycięstw.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 17. marca, drugie 20. i, jeśli będzie konieczne, trzecie 23. W zespole Sturgeons gra Andrew Nicholson, którego można kojarzyć z gry w NBA (Magic, Wizards, Nets).

W zespole Jilin Tigers oprócz Lampego centralną postacią jest Dominique Jones. Amerykanin w przeszłości nie przebił się na stałe do rotacji Dallas Mavericks i od kilku lat gra w Chinach, zaliczał także epizody w Iranie. W tym sezonie zdobywa średnio 28,3 punktu, zbiera 7,5 piłki i rozdaje 8,1 asysty.

Lampe jest jedną z większych gwiazd w Chinach. Dla wielu ta liga jest tylko przystankiem lub przechowalnią, do której wskakuje się nabić cyferki i dobrze zarobić przez parę miesięcy, ale nie dla Polaka. Gra tam nieprzerwanie od 3 lat i zdążył już sobie wyrobić nazwisko i renomę.

Maciej skończył ten sezon regularny ze średnimi na poziomie 23,9 punktu, 13,4 zbiórki i 3,4 asysty. To już trzeci rok Lampego w Chinach, trzeci na bardzo podobnym poziomie. Wcześniejsze rozgrywki kończył ze średnią 23,2 punktu i 24,2.

W tym sezonie polski środkowy aż 3 razy zdobywał 40 i więcej punktów. W klasyfikacji najlepszych strzelców ligi skończył na 21. miejscu, zaś w zbiórkach na 6.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>