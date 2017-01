Świetni rywale Polaków przed EuroBasketem

Litwa, Serbia i Rosja mają być przeciwnikami Biało-Czerwonych w sparingach przed tegorocznym turniejem mistrzostw Europy. Na zakończenie przygotowań Polacy rozegrają turniej w Warszawie.

EuroBasket odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 17 grudnia, Polacy zostali wylosowani do grupy A w Helsinkach, gdzie zagrają kolejno ze Słowenią, Islandią, Finlandią, Francją i Grecją. Awans do fazy finałowej w Stambule uzyskają cztery najlepsze zespoły.

Znamy też już coraz więcej szczegółów odnośnie przygotowań, pisał o nich „Przegląd Sportowy”. Polacy mają wziąć udział w trzech turniejach – na Litwie, w Niemczech oraz w Warszawie, do tego dojdą też pojedyncze sparingi, m.in. z Łotwą w Rydze.

Na turnieju w Kłajpedzie Biało-Czerwoni zagrają z Litwą, Łotwą i Gruzją, a w Hamburgu – z Niemcami, Rosją i Serbią. Oczywiście przy założeniu, że będą to turnieje trzydniowe i każdy zagra z każdym. W trakcie przygotowań zdarza się, że skracane są one jednak do dwóch dni i gra się po dwa mecze.

Tak było np. na zeszłorocznym turnieju we Włocławku, gdzie na zakończenie przygotowań do eliminacji Polacy przegrali z Belgią, a potem pokonali Gruzję, która dzień wcześniej uległa Szwecji.

Teraz na finiszu przygotowań Biało-Czerwoni też zagrają w Polsce, w Warszawie. Jednym z czterech zespołów biorących udział w turnieju mają być Węgrzy, dwaj pozostali rywale nie są jeszcze znani.

Gdyby do Warszawy udało się zaprosić silny zespół ze znanymi koszykarzami (Hiszpania, Włochy lub Chorwacja), byłaby to świetna atrakcja dla kibiców. Na razie na pewno wyjątkowo zapowiadają się starcia z Litwą i Serbią, z którymi spotykamy się rzadko.

ŁC

