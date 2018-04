Świetny Anwil ma już 2:0 – Hosley na innych poziomach

To już drugie, pewne zwycięstwo zespołu z Włocławka. Anwil zdecydowanie pokonał PGE Turów Zgorzelec 86:72 i prowadzi w ćwierćfinale 2:0. Kluczową różnicę w meczu zrobił Quinton Hosley.

Jakieś tam kłopoty ze skutecznością wydają się kompletnie bez znaczenia, gdy Quinton Hosley tak pozytywnie odmienia grę Anwilu swoją obroną i błyskotliwymi asystami. Amerykanin w sobotni wieczór pokazał kilka zagrań, po których ręce same składały się do oklasków. W meczu zanotował 10 asyst i 4 przechwyty.

Turów dotrzymał tempa Anwilowi jedynie w pierwszej kwarcie, gdy nie do zatrzymania (zdobył 13 punktów) był Cameron Ayers. Obie drużyny zaczęły od świetnej skuteczności – trafiły po 5 trójek w ciągu 10 minut.

Stopniowo Anwil zyskiwał przewagę, a w końcu i totalną dominację, bardzo dobrze broniąc i pokazując zespołową koszykówkę. Już w 3. kwarcie przewaga sięgnęła 20 punktów (71:51) i wiadomo było, że losy meczu są rozstrzygnięte. Turów bardzo chciał, ale poziomem mocno już odstawał od rozpędzonych gospodarzy.

Błyszczał nie tylko Hosley, punkty zdobywało 11 zawodników. Pojedynki pod koszem wygrywał Paweł Leończyk, kilka udanych akcji (także w ataku) pokazał, grający dłużej niż zwykle, Mario Ihring. Ivan Almeida tym razem zdobył 16 punktów, trafił tylko 6/14 z gry.

W Turowie 18 punktów zdobył Ayers, 14 miał Stefan Balmazović. Dobre akcje pokazywali Kacper Borowski i Jakub Patoka. Dużo gorzej było z wysokimi – Brad Waldow i Karlis Petrukonis mieli ogromny problem ze zdobywaniem punktów, razem mieli 3/11 z gry.

Anwil prowadzi 2:0 w tej serii ćwierćfinałowej, rywalizacja na 2 spotkania przeniesie się teraz do Zgorzelca. Jedynym zmartwieniem kibiców z Włocławka jest uraz Kamila Łączyńskiego, któremu przypadkowo na kostkę spadł Robert Skibniewski.

