Świetny Bartłomiej Wołoszyn – klucz do zwycięstw Arki

W pierwszym meczu Krzysztof Szubarga, a teraz Bartłomiej Wołoszyn z 14 punktami został bohaterem spotkania numer dwa. Byli Anwilowcy grają wyśmienicie przeciwko swojej byłej drużynie, a Arka prowadzi już 2:0.

Kiedy Bartłomiej Wołoszyn przechodził z Dąbrowy Górniczej do Gdyni w trakcie sezonu, mało kto się spodziewał, że to on będzie absolutnie kluczowym zawodnikiem Arki w półfinałach. W pierwszym meczu zdobył 9 punktów, a w drugim 14 trafiając przy tym podcinające skrzydła rywali trójki.

W sezonie Wołoszyn zdobywał średnio 8,3 punktu w 22 minuty gry. Trafiał przy tym 38% trójek, co jest bardzo istotne w systemie gry Arki. Wołoszyn jest niesamowicie pewny na boisku, potrafi oddawać rzuty z ręką obrońcy i co najważniejsze, znajdują one drogę do kosza. W drugim spotkaniu z Anwilem trafił także z 10 metrów, co można określić jako symboliczne zagranie podsumowujące ten mecz.

Jego znakomita momentami gra na czwórce to mimo wszystko zaskoczenie. Wołoszyn daje radę w obronie z większymi rywalami, twardo stoi na nogach w obronie i nie pozwala się wepchnąć pod obręcz, a w ataku przecież ma przewagę szybkości, którą potrafi znakomicie wykorzystać.

Przemysław Frasunkiewicz raz jeszcze pokazał, że jeśli chce jakiegoś gracza, to ma na niego pomysł i plan. Wołoszyn praktycznie z miejsca stał się pierwszą czwórką w zespole i tego miejsca już nie oddał.

W rotacji Arki jest absolutnie kluczowy. To jego dobre minuty pozwalają na jednoczesną grę trójką zawodników zagranicznych. Do tego jest idealnym zadaniowcem, który nie potrzebuje wielu rzutów by być efektywnym.

Wołoszyn to po Szubardze kolejny były Anwilowiec, który bez sentymentów potraktował swoją byłą drużynę w tych play off. W trzecim meczu zatem wystrzeli Marcus Ginyard, czy Adam Łapeta?

GS

