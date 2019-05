Świetny Damian Kulig – gwiazda robi różnicę!

Przed finałem było wiadomo, że dużo odpowiedzialności będzie spoczywało na barkach Damiana Kuliga. Podkoszowy Polskiego Cukru już w pierwszym meczu pokazał się z dobrej strony – zdobył 15 punktów i zebrał 10 piłek, a jego zespół ograł Anwil 96:89.

Transfer Damian Kuliga to na pewno jedno z największych wydarzeń tego sezonu, choć można stwierdzić, że w sezonie grał mimo wszystko nieco poniżej oczekiwań. Wynikało to głównie z bardzo silnej konkurencji w składzie i ograniczonej liczby minuty.

Sytuacja nieco się zmieniła wraz z kontuzją Aarona Cela. Kulig wskoczył do pierwszej piątki i zaczął grać zdecydowanie lepiej. Miał już w tych playoff kilka bardzo dobrych występów. Od takiego też rozpoczął zmagania w finale.

Damian w 30 minut pierwszego meczu serii z Anwilem Włocławek (relacja TUTAJ >>) zdobył 15 punktów i zebrał 10 piłek. Popisał się też bardzo efektownym, ale i kluczowym blokiem na Aaronie Broussardzie na kilka minut przed końcem. Polski Cukier wygrał pierwszy mecz 96:89.

Przy takiej przewadze fizycznej pod koszem zespołu z Torunia było wiadomo, że Polski Cukier będzie chciał uruchomić Kuliga. Jednak w pamięci cały czas był mecz z sezonu, w którym włocławianie totalnie wyłączyli z gry byłego już reprezentanta Polski.

Tym razem jednak Damian zdominował walkę pod koszami. Koszykarze Anwilu już tak łatwo jak w poprzedniej serii nie zbierali piłki w ataku, co jest zasługą m. in. dobrej gry na deskach Kuliga. Nie ma wątpliwości, że zespół z Włocławka musi znaleźć sposób na podkoszowego Twardych Pierników, jeśli chce sięgnąć po złoto.

GS

