Świetny Jakub Patoka – WKK lepsze od Siedlec

Kolejna okazja, by udowodnić, że powinien nadal grać w ekstraklasie. Jakub Patoka zanotował 27 punktów i 11 zbiórek, a WKK Wrocław w zaległym meczu 1 . ligi pokonało SKK Siedlce 94:80.

Drużyna z Siedlec w ubiegły weekend była bardo bliska pokonania Śląska, więc i WKK nie miało łatwej przeprawy. Zespół z Wrocławia zaczął skoncentrowany, wygrał pierwszą kwartę 32:24, a potem utrzymywał dobry poziom. Pomogła zespołowa gra, wrocławianie zanotowali w meczu aż 27 asyst.

Jakub Patoka zagrał przez aż 38 minut, trafił 7/12 z gry, w tym 3/5 z dystansu. Do 27 punktów dodał 11 zbiórek i 4 asysty. Warto zauważyć też bardzo dobry występ Michała Jędrzejewskiego. 20-letni rozgrywający WKK miał 20 punktów i 12 asyst.

SKK Siedlce (wciąż bez wygranej, 0-5) już w sobotę zagra z GKS w Tychach. Drużyna z Wrocławia (zaczęła sezon od mocnego 4-1) w niedzielę na własnym parkiecie zmierzy się z Energą Kotwicą Kołobrzeg.

WKK WROCŁAW – SKK SIEDLCE 94:80 (32:24, 23:20, 21:19, 18:17)

WKK: Patoka 27, Jędrzejewski 20, Koelner 20, Rutkowski 12 Pieloch 9, Ciechociński 4, Malona 2, Fiedukiewicz 0, Józefiak 0, Kroczak 0, Matusiak 0

SKK: Pławucki 24, Sobiło 15, Pabianek 12, Wróbel 11, Król 7 Strzelecki 7, Janik 4, Nędzi 0

Jak rozgrzać wszystkich obecnych w hali? Pokazuje Michał Jędrzejewski. 🔥 Liczymy na równie efektowne akcje podczas niedzielnego meczu z @EnergaKotwica. #1LKosz pic.twitter.com/yWT0JrSoEi — WKK Wrocław (@WKK_Wroclaw) October 26, 2018