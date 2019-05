Świetny Krzysztof Szubarga – weteran znów pogrąża Anwil

Krzysztof Szubarga raz jeszcze przeciw Anwilowi zagrał kapitalnie, był jednym z bohaterów 1. meczu półfinałów. W tym sezonie, przeciwko zespołowi z Włocławka zdobywa przeciętnie 17 punktu, gdy jego średnia wynosi 8,4…

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Arka w tym sezonie to przeważnie dwa nazwiska – James Florence i Josh Bostic. Jednak oni sami z tak klasowymi drużynami jak Anwil, Polski Cukier, czy Stelmet Enea BC nie dadzą rady wygrywać.

Trener Frasunkiewicz ma jednak to szczęście, że ma w składzie kilku zawodników drugiego planu, którzy potrafią aktywnie włączyć się w punktowanie w najważniejszych meczach. Jednym z nich jest Krzysztof Szubarga, który podobnie jak w pierwszej kolejce tego sezonu pogrążył Anwil.

Najlepsze swoje mecze w tym sezonie „Szubi” rozgrywa właśnie przeciwko zespołowi z Włocławka. W pierwszej kolejce rzucił Anwilowi 22 punkty i razem z Dariuszem Wyką rozstrzelał włocławian. W drugim zdobył 13, a na otwarcie playoff zaaplikował swojej byłej drużynie 16.

W czwartek, przy okazji wygranej 94:91 (relacja z meczu TUTAJ >>) Szubarga znakomicie wszedł w buty Jamesa Florence’a, czyli punktującego gracz z pozycji numer 1. Trafiał dalekie trójki, wjeżdżał na kosz i bardzo agresywnie naciskał kozłujących Anwilu w obronie. A to trafienie w kontrze z drugiej strony obręczy było po prostu bajeczne. (wideo poniżej)

Arka w serii z Anwilem potrzebuje dodatkowego impulsu z ławki, który pomógłby w ataku liderom. W pierwszym meczu gra Szubargi i Wyki dała zwycięstwo gdynianom. Nie można także zapomnieć o sporym wkładzie „Szubiego” w ogranie Legii Warszawa w piątym meczu. Rozgrywający Arki wyrasta na kluczowego rezerwowego, o którym trochę zapomnieliśmy z uwagi na kontuzję i dominującą rolę Jamesa Florence’a.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>