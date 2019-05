Świetny Łukasz Wiśniewski – cwany wyga na takie okazje!

Polski Cukier w efektownym stylu pokonał Stelmet 3:0 i awansował do finału PLK. Cichym bohaterem środowego meczu w Zielonej Górze był weteran Łukasz Wiśniewski, który zagrał jeden z najlepszych meczów sezonie.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Torunianie w tych playoff jeszcze nie przegrali, a forma poszczególnych zawodników idzie do góry. Jednym z nich z pewnością jest Łukasz Wiśniewski, który zdobył w trzecim meczu 15 punktów.

O kapitanie Twardych Pierników w tym sezonie można było nieco zapomnieć. Kontuzja i bardzo mocna konkurencja na obwodzie w zespole sprawiły, że Łukasz nie odgrywał już tak ważnej roli w Polskim Cukrze, jak w poprzednich latach.

Jednak przyszły playoffy, czyli czas weteranów. „Wiśnia” dostał wielkiego zastrzyku energii i z meczu na meczu wygląda coraz lepiej, fizycznie i koszykarsko. Wrócił za Michaela Umeha do pierwszej piątki i raczej tego miejsca już nie odda.

Wiśniewski w trzecim meczu ze Stelmetem był absolutnie kluczowy. To on naciskał w obronie Markela Starksa, czyli najlepszego zawodnika rywali, a w ataku dawał bardzo potrzebny spokój, ale i rzut, czy minięcie, z których go przecież znamy.

W cały spotkaniu zdobył w sumie 15 punktów, miał też 5 zbiórek, 5 asyst i trzeci najwyższy wskaźnik +/-, +6. W tym sezonie oprócz tego meczu tylko 3 razy na 19 spotkań przekraczał barierę 10 punktów.

Polski Cukier może teraz czekać na rywala do walki o złoto, którego wyłoni seria Arki Gdynia z Anwilem Włocławek. Mecz numer 4 już w czwartek. Z kolei finały ruszają 30 maja.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>