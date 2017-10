Świetny Mateusz Ponitka – już wygrywa mecze dla Teneryfy!

20 punktów i kluczowa trójka w ostatniej minucie – reprezentant Polski był liderem Iberostaru w wygranym 84:78 meczu z Murcią w 2. kolejce ACB.

W swoim drugim spotkaniu w ACB Mateusz Ponitka tym razem nie wyszedł w pierwszej piątce, ale zagrał o wiele lepiej niż w debiucie z San Pablo Burgos – wtedy zdobył 8 punktów, tym razem aż 20. I to w jakim stylu!

Przede wszystkim – był szalenie skuteczny. W całym meczu miał 7/9 z gry oraz 5/5 z wolnych. Do tego dodał 3 zbiórki i 2 przechwyty, choć także 2 straty. Był najlepszym strzelcem zespołu, który wygrał drugi ligowy mecz w sezonie.

W tym zaciętym spotkaniu Ponitka świetnie spisał się w samej końcówce – w czwartej kwarcie zdobył 7 ze swoich 20 punktów, a 51 sekund przed końcem trafił trójkę na 81:77. Bardzo trudną, z ośmiu metrów, po zwodzie i przy skaczącym obrońcy, a na dodatek w ostatniej sekundzie akcji!

Rywale z Murcji po tym rzucie już się nie podnieśli. A Ponitka w trakcie 22 minut, jakie spędził na boisku, miał +14 i był to drugi najlepszy wynik w drużynie Iberostaru.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

