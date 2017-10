Świetny Mateusz Ponitka – kolejny rekord w Hiszpanii

Skrzydłowy Iberostaru w pierwszej połowie sam ciągnął swój zespół w Badalonie i ostatecznie poprowadził go do wygranej 76:73 z Joventutem. Zdobył 21 punktów, miał 10 zbiórek.

Śniadanie Mistrzów – wygrywaj rano ze Sklepem Koszykarza >>

To dopiero czwarta kolejka ACB, a Mateusz Ponitka już drugi raz zdobywa 20 lub więcej punktów – w drugim spotkaniu rzucił 20 „oczek” z Murcią, w niedzielę ten wczesny rekord poprawił. 24-letni skrzydłowy od początku był szalenie skuteczny, już do przerwy miał 13 punktów i 6 zbiórek. Miał też 5/5 z gry.

Iberostarowi jednak nie szło w Badalonie, to Joventut (Tomasz Gielo miał 3 punkty w 15 minut) prowadził po 20 minutach 41:33. Gdyby nie Ponitka, goście z Teneryfy przegrywaliby dużo wyżej.

Po przerwie Iberostar zagrał już lepiej jako zespół, do zdobywania punktów dołączyli się Fran Vasquez i Tim Abromaitis, goście odrobili straty i wyszli na prowadzenie. Po zaciętej końcówce wygrali 76:73, mają bilans 3-1.

A Ponitka może być z siebie bardzo zadowolony, rozegrał świetne spotkanie – miał 21 punktów, 10 zbiórek, 2 asysty i przechwyt. Trafił 8 z 11 rzutów z gry i 4 na 5 z wolnych.

Śniadanie Mistrzów – wygrywaj rano ze Sklepem Koszykarza >>