Świetny Mateusz Ponitka – wyrównał rekord sezonu

Skrzydłowy reprezentacji zdobył 24 punkty w wyjazdowym meczu z Best Balikesir, ale jego Pinar Karsiyaka Izmir przegrał 99:101. O play-off będzie musiał walczyć w ostatnim spotkaniu sezonu.

Sobotni mecz w Balikesirze był jednym z najlepszych w wykonaniu Mateusza Ponitki w tureckiej Superlidze – Polak po raz czwarty zdobył 20 lub więcej punktów. Niedawno uzyskał właśnie tyle z Yesilgiresunem, gdy oddał też zwycięski rzut, a wcześniej rzucił 23 „oczka” Banvitowi i 24 Muratbey Usak.

Teraz Ponitka swój rekord wyrównał – trafił 7 z 11 rzutów z gry i 9 z 12 wolnych. Do 24 punktów dodał 3 zbiórki, 2 asysty i 3 przechwyty.

Ale mimo dobrej gry „Ponity” Pinar Karsiyaka uległ na wyjeździe zdegradowanemu już Best Balikesir 99:101. Zespół Polaka ma bilans 15-14, zajmuje ósme miejsce i nie jest jeszcze pewny awansu do play-off.

W ostatniej kolejce Pinar zagra u siebie z Tofasem Bursa (14-15), z którym właśnie walczy o miejsce w ósemce. I teraz – jeśli siódmy Gaziantep (15-14, pewny awans) przegra swój wyjazdowy mecz z BBSK Stambuł, drużyna Ponitki ma pewny awans niezależnie od swojego wyniku – w razie wygranej będzie siódma, w przypadku porażki zachowa ósme miejsce. W małej tabelce na miejscach 7-9 Gaziantep i Pinar zawsze będą wyżej niż Tofas.

Natomiast jeśli Gaziantep wygra, to zespół Polaka, który w pierwszej rundzie pokonał Tofas 86:80 na wyjeździe, będzie musiał wygrać lub przegrać niżej niż sześcioma punktami, by utrzymać się nad zespołem z Bursy i obronić ósme miejsce.

ŁC

