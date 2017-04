Świetny mecz Pawła Kikowskiego we Włoszech – ale forma!

20 punktów, 4/6 w rzutach z dystansu – to dorobek polskiego strzelca w jego drugim spotkaniu w Serie A. Szkoda tylko, że Betaland Capo d’Orlando przegrał na wyjeździe z Enel Brindisi 75:87.

Tydzień temu w debiucie Paweł Kikowski zdobył 10 punktów, w swoim drugim występie dla drużyny z Sycylii zdobył dwa razy więcej punktów. „Kiko” wyszedł w pierwszej piątce i pokazał, że bardzo dobrą dyspozycję z PLK potrafi pokazać na wyższym poziomie.

W trakcie 35 minuty gry Kikowski trafił 7 z 10 rzutów, w tym 4 z 6 trójek. Miał też 2/2 z wolnych, a do 20 punktów dodał 2 zbiórki. Był najlepszym strzelcem Betalandu.

Szkoda tylko, że jego zespół przegrał ważny mecz i na kolejkę przed końcem nie może być pewny udziału w play-off. Betaland, The Flexx Pistoia oraz Enel Brindisi mają bilans 14-15 i zajmują miejsca 7-9.

Drużyna Kikowskiego jest jednak w niezłej sytuacji, za tydzień zagra u siebie z przedostatnim w tabeli Consultinvest Pesaro. Rywale, szczególnie Enel, który gra na wyjeździe z Umaną Reyer Wenecja, są w trudniejszej sytuacji.

Ghiaccio nelle vene per Mr Kikowski pic.twitter.com/RVmOAezo4s — Orlandina Basket (@OrlandinaBasket) April 30, 2017