Świetny początek Marcina Gortata, ale Celtics zagrali z zębem

„Polski Młot” w pierwszej kwarcie rzucił 9 punktów, a Washington Wizards prowadzili 38:24. Później rządził jednak Isaiah Thomas, który szybko stracił zęba, ale potem rzucił 33 punkty.

Kolekcja zegarków NBA – Tissot w szczytowej formie! >>

Pierwszy mecz półfinału Konferencji Wschodniej był ciekawy i emocjonujący – Wizards zaczęli go znakomicie, rzucili aż 38 punktów w 12 minut. Błyszczał wtedy Marcin Gortat, który zebrał 3 piłki w ataku, rzucił 9 punktów, miał też 2 asysty. Grał mocno, fizycznie, rządził w polu trzech sekund.

Na dodatek w 7. minucie Isaiah Thomas, który w sobotę uczestniczył w pogrzebie siostry na zachodnim wybrzeżu USA, stracił jedynkę po tym, jak przypadkowo uderzył go łokciem Otto Porter. Lider Celtics od razu potem trafił dwie trójki, a lekarze tymczasowo umieścili ząb na jego miejscu.

Do gry wrócili też gospodarze – drugą kwartę wygrali 35:26, a trzecią aż 36:16. Ostatecznie Celtics wygrali mecz nr 1 123:111.

Thomas trafił 11 z 23 rzutów, zdobył 33 punkty i miał 9 asyst. 24 punkty dla Celtics rzucił Jae Crowder, a 21 Al Horford. Dla Wizards 27 punktów uzyskał Bradley Beal, a 20 i 16 asyst dodał John Wall.

Gortat swój dobry występ skończył ostatecznie z 16 punktami, 13 zbiórkami i 4 asystami.

Kolekcja zegarków NBA – Tissot w szczytowej formie! >>