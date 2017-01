Świetny „polski” mecz w Turcji – Ponitka wygrał w domu Kuliga

Banvit Bandirma i Pinar Karsiyaka stworzyły świetne widowisko z masą widowiskowych akcji i emocjami do ostatnich sekund. Goście wygrali 109:104, Mateusz Ponitka zdobył dla nich 16 punktów.

Banvit, którego trenerem jest Saso Filipovski, a zawodnikiem Damian Kulig, był rewelacją początku sezonu w Turcji. W pierwszej rundzie wygrał 11 z 15 meczów, już w pierwszej kolejce zwyciężył Pinar Karsiyaka w Izmirze 85:67. Gospodarzom nie pomógł wtedy bardzo dobry debiut Mateusza Ponitki, który zdobył 23 punkty.

Ale nadszedł czas rewanżu.

W niedzielę faworytem meczu w Bandirmie byli gospodarze, do których Pinar przyjechał do nich z bilansem 9-6. I choć w pierwszej połowie mecz był wyrównany, to lekko przeważali koszykarze Banvitu. Wygrywali w drugiej kwarcie 40:33, a do przerwy 51:48.

Jednak drugą połowę Pinar zaczął od zrywu 9:0 – Ponitka zdobył w tym okresie 4 punkty. I goście poszli za ciosem, trzecią kwartę wygrali aż 34:21. Ale zmieniający się wynik, to nie wszystko – w tym spotkaniu były też efektowne akcje! Potężne wsady Gaspera Vidmara, serie rzutów za trzy z obu stron (15/34 Banvitu, 15/26 Pinaru), ładne dwójkowe akcje, kontry i bloki.

W ostatniej części Banvit zaczął odrabiać straty, co znacznie utrudniali mu goście. Ponitka miał swoje trzy sekundy, gdy efektownie wsadził piłkę do kosza w kontrze nad Vidmarem. Był przy tym faulowany i wykorzystał rzut wolny na 87:80.

Jednak niespełna cztery minuty przed końcem Banvit wyszedł na prowadzenie 95:93 i wydawało się, że to gospodarze będą kontrolować końcówkę. Ale DaJuan Summers, lider Pinaru, który do tego momentu był raczej nie widoczny, miał inny plan. Trójka, potężny wsad z kontry, trójka i jeszcze jedna trójka – Amerykanin zdobył 11 punktów w 81 sekund. To było coś niesamowitego!

Pinar wygrał ostatecznie 109:104 – 29 punktów zdobył dla gości J’Covan Brown, Summers uzbierał 17, a Joshua Owens i Ponitka po 16. Polak grał przez niemal 34 minuty – miał 5/10 z gry i 5/7 z wolnych, zaliczył 3 zbiórki i 2 asysty.

Kulig był znacznie mniej widoczny – rezerwowy podkoszowy Banvitu spędził na boisku 16 minut, w czasie których zdobył 6 punktów i miał 7 zbiórek. Dla gospodarzy 29 punktów zdobył Gediminas Orelik (7/12 za trzy), a 24 punkty i 12 asyst dodał James Theodore.

ŁC

