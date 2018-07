Świetny występ w Waszyngtonie – o włos od medalu MŚ

Reprezentacja młodych polskich koszykarzy w III Mistrzostwach Świata Niesłyszących U21 zajęła bardzo dobre, czwarte miejsce. W spotkaniu o medal lepsi okazali się Hiszpanie.

Polska drużyna była naprawdę blisko odniesienia historycznego sukcesu. Medalu z Mistrzostw Świata ostatecznie nie udało się przywieźć, ale zawodnicy i tak mogą być zadowoleni ze swoich osiągnięć – pokazali, że warto zostawiać serce na parkiecie.

W fazie grupowej, reprezentacja Polski pokonała kolejno: Kanadę (76:64), Grecję (72:41) oraz Japonię (88:60) i uznała wyższość Hiszpanii (64:75). W ćwierćfinale, po doskonałym meczu, nasza drużyna rozgromiła Izrael 81:44 i awansowała do najlepszej czwórki na świecie.

W strefie medalowej rywale okazali się już jednak mocniejsi. W półfinale niestety nie wyszedł nam rewanż z Japonią – przegraliśmy wyraźnie 66:91. Lepszą dyspozycję koszykarze pokazali w meczu o 3. miejsce, ale Hiszpania okazała się minimalnie silniejsza w końcówce, wygrywając 88:79.

Młoda polska drużyna niesłyszących wróciła zatem z Mistrzostw Świata w Waszyngtonie z 4. miejscem. Oby udało się powtórzyć takie wyniki również w seniorach!

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI:

1. BARYS SZYMON (ŁKSG Łódź)

1. CZUPRYN MATEUSZ (WKSG WARS Warszawa)

2. GALIK MAREK (WKSN ŚWIT Wrocław)

3. GIERAS BARTŁOMIEJ (RKSG RADOMIG Radom)

4. MORAWSKI TOMASZ (MKSN MAZOWSZE Warszawa)

6. SOBCZAK JANUARY (SSN MIG Gliwice)

7. WANDZIK BOGDAN (SSN MIG Gliwice)

8. WARDZIAK EMIL (MKSN MAZOWSZE Warszawa)

9. ZIĘTALA GRZEGORZ (ŁKSG Łódź)

Trener: INGLOT WOJCIECH

Asystent trenera: WANIA KAMIL

Kierownik drużyny: JACYNA MACIEJ

Fizjoterapeuta: GRUDZIEŃ OLGA

Więcej informacji o turnieju i tej drużynie znajdziesz na ich profilu na Facebooku.

