Synowie Adama Wójcika zagrają w NCAA

Jan i Szymon Wójcikowie, po grze i treningach we francuskim Elan Chalon, zamierzają kontynuować kariery na uczelni Missouri State. Zawarto wstępne porozumienie w tej sprawie.

Obaj bracia przez ostatnie 2 sezony występowali we francuskich rozgrywkach młodzieżowych. Urodzeni w 1999 roku, mają po ok. 205 cm wzrostu i podejmują właśnie decyzje odnośnie dalszej kariery. Jak podają amerykańscy dziennikarze, zawodnicy i ich rodzina doszli do porozumienia z uczelnią Missouri State.

Syzmon Wójcik & Jan Wójcik, of Poland, just verbally committed to Missouri State, a source tells @247Sports. — Evan Daniels (@EvanDaniels) April 13, 2018

Jak należy oceniać wybór tej uczelni?

– Uczelnia Missouri State należy do konferencji Missouri Valley, którą kojarzymy przede wszystkim dzięki ostatnim sukcesom Wichita State, a w tym roku Loyola Chicago. Poza tymi drużynami, dla większości obserwatorów w Polsce pozostałe zespoły są dość anonimowe. Mimo wszystko Missouri Valley na przestrzeni ostatnich lat plasowała się na miejscach 9-12 w niezależnej klasyfikacji konferencji, czyli dość podobnie do West Coast, w które występował Przemek Karnowski – mówi Krzysztof Kosidowski, ekspert z serwisu CollegeHoops.pl.

– W Missouri Valley poziom rywalizacji jest bardziej wyrównany, zwłaszcza w gronie tych ekip ze środka stawki, do której w ostatnich latach należała drużyna Missouri State. Kilka tygodni temu po siedmiu sezonach zwolniony został trener Paul Lusk, a jako miejsce zajął zaledwie 33-letni Dana Ford, przychodzący z Tennessee State. Ciężko przewidzieć więc, w którą stronę pójdzie program, ale zakładam że bracia Wójcikowie mieli okazje porozmawiać z nowym coachem i odpowiedzi, jakie otrzymali, spełniły ich oczekiwania – dodaje Kosidowski.

Czy jest to dobra wybór, jeśli chodzi o drogę kariery w NCAA?

– Na tę chwilę nie jestem w stanie stwierdzić, ale teoretycznie w takim miejscu mają wyraźnie więcej szans na grę, niż przykładowo w jednej z drużyn należących do czołowych konferencji. Należy także pamiętać, że według doniesień na razie jest to tylko słowna deklaracja i wcale nie oznacza to końca rekrutacji ze strony innych uczelni – zaznacza nasz rozmówca.

Bliźniacy Jan i Szymon Wójcikowie to oczywiście synowie Adam Wójcika, legendy polskiej koszykówki, przedwcześnie zmarłego 26 sierpnia 2017 roku. Jan jest trójką, bardziej nastawioną na grę z piłką, Szymon to typowa czwórka, potrafiąca rozciągać grę rzutem z dystansu. Szczegółowo o stylu ich gry pisaliśmy TUTAJ >> Obaj mają doskonałe warunki, aby grać w koszykówkę – czekamy na dalsze informacje w sprawie ich decyzji oraz kariery.

