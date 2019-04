Sytuacja ekstra – 04.04- Kto wygrał na transferach?

Ile zmienią transfery last minute w PLK? Co dzieje się z Anwilem? Która z drużyn spadnie do 1. ligi? Mnóstwo ciekawych tematów w najnowszym podcaście o Energa Basket Lidze.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Bartosz Bielecki, Jacek Mazurek i Grzegorz Szybieniecki zapraszają do najnowszego odcinka Sytuacji Ekstra, w którym między innymi o tym, czy Casper Ware faktycznie może wznieść Stal na kolejny poziom.

Zastanawiamy się też nad sensem sprowadzania niemal emerytowanych graczy jak Ignerski, Kelati czy Woods oraz po raz kolejny doceniamy Jacka Winnickiego, który dokonuje niemożliwego z MKSem.

Najobszerniejszym tematem odcinka jest jednak walka o utrzymanie. Czy posiadające sporo trudniejsze terminarze zespoły Trefla i Spójni dadzą radę wypchnąć za burtę skazywane na porażkę Miasto Szkła?

Zapraszamy!

Orientacyjna ramówka:

2:00 Casper Ware

6:30 Ignerski & Problemy Anwilu

19:00 Stelmet

26:00 MKS

28:30 Legia

30:30 Walka o utrzymanie

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>